Resumen

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Imagen de archivo de estatuilla de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)
Imagen de archivo de estatuilla de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)
Por Redacción EC

A pocas horas de celebrarse la entrega de los Premios Oscar 2026, se dio a conocer el contenido de la bolsa de obsequios que se llevarán los nominados a las categorías principales de la gala. Los premios ascienden a más de 320 mil dólares. Si bien no todos se llevarán una estatuilla dorada, si tendrán motivos para irse felices a casa.

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