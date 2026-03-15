A pocas horas de celebrarse la entrega de los Premios Oscar 2026, se dio a conocer el contenido de la bolsa de obsequios que se llevarán los nominados a las categorías principales de la gala. Los premios ascienden a más de 320 mil dólares. Si bien no todos se llevarán una estatuilla dorada, si tendrán motivos para irse felices a casa.

Conocida como “Everyone Wins Nominee Gift Bag”, esta bolsa es entregada a los nominados a Mejor actor, actriz, director y actores de reparto. Aunque suele asociarse con la ceremonia, en realidad es preparada por la empresa de marketing Distinctive Assets y no forma parte oficial de la organización de los Oscar.

¿Qué contiene la bolsa de regalos?

Según información de Reuters, el selecto grupo de artistas que recibirán esta “bolsa de regalos” podrá elegir entre cinco experiencias turísticas diferentes. Una de las opciones consiste en disfrutar de una estancia en una lujosa villa situada en Playa Hermosa, en Costa Rica.

Los Premios Oscar 2026 se entregarán el domingo 15 de marzo. / TIMOTHY A. CLARY

Para quienes prefieran otro destino de playa, el lote también contempla una villa en Ibiza, con espacio suficiente para recibir hasta 16 invitados. Otra alternativa es Sri Lanka, donde los nominados podrán disfrutar de un retiro de bienestar de diez días en un resort ubicado en una zona de colinas. Finlandia y California también son opciones.

La bolsa también incorpora tratamientos estéticos y de bienestar, como procedimientos de rejuvenecimiento facial, liposucción, consultas con especialistas y productos de cuidado personal. Además, se suman experiencias premium relacionadas con salud, belleza y relajación.

CONOCE MÁS: Incertidumbre y récords históricos marcan la previa de los Oscar 2026

Otros obsequios incluyen artículos gourmet, accesorios de lujo, gadgets tecnológicos y productos de estilo de vida. Incluso se han agregado elementos curiosos como un acuerdo prenupcial personalizado, snacks exclusivos y diversos servicios para el hogar o el bienestar personal.

Los Premios Oscar 2026 se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto: AFP)

Una de las sorpresas de la edición 2026 es la presencia de un kit con suplementos y artículos promocionales del personaje Doctor Simi, que se suma a la larga lista de marcas que buscan visibilidad entre las estrellas de Hollywood.

Aunque no todos los nominados a las categorías principales se llevarán la estatuilla dorada a casa, esta “bolsa de regalo” será un gran premio consuelo.