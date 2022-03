La destacada artista estadounidense Beyoncé fue la encargada de abrir la gala principal de los Premios Oscar 2022 e interpretó el sencillo “Be Alive” de la película “Rey Richard”, la cual se encuentra nominada en la categoría de Mejor canción original.

La cantante de 40 años se lució junto a un gran equipo de bailarines vestidos de verde limón. La presentación fue pregrabada en un set que simulaba una cancha de tenis, haciendo referencia a la temática de la película “Rey Richard”, donde Will Smith interpreta al padre de las reconocidas tenistas Venus y Serena Williams.

Beyoncé vistió un entallado vestido verde limón y fue acompañada por una numerosa banda que incluyó una pianista, violinistas, trombones, trompetistas, entre otros; así como un grupo de coristas que compartieron la gran interpretación realizada por la artista.

Cabe resaltar que en la categoría de Mejor canción original también están “Dos oruguitas” de “Encanto”, “Down to joy” de “Belfast”, “No time to die” de “No time to die” y “Somehow you do” de “Four good days”.