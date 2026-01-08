Escuchar
(2 min)
Los ganadores del Oscar se darán a conocer el próximo 15 de marzo en el emblemático Teatro Dolby de Los Ángeles | (Foto: AFP / Robyn Beck)

Los ganadores del Oscar se darán a conocer el próximo 15 de marzo en el emblemático Teatro Dolby de Los Ángeles | (Foto: AFP / Robyn Beck)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los ganadores del Oscar se darán a conocer el próximo 15 de marzo en el emblemático Teatro Dolby de Los Ángeles | (Foto: AFP / Robyn Beck)
Los ganadores del Oscar se darán a conocer el próximo 15 de marzo en el emblemático Teatro Dolby de Los Ángeles | (Foto: AFP / Robyn Beck)
/ ROBYN BECK
Por Redacción EC

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio un paso decisivo hacia la 98.ª edición de los Premios Oscar al anunciar este jueves que un total de 317 largometrajes han sido declarados elegibles para competir en la gala de 2026.

Premios Oscar 2026: La Academia anuncia 317 películas elegibles para su 98.° edición
Cine

Premios Oscar 2026: La Academia anuncia 317 películas elegibles para su 98.° edición

Francisco Lombardi recibirá el Premio Retrospectiva del Festival de Cine de Málaga
Cine

Francisco Lombardi recibirá el Premio Retrospectiva del Festival de Cine de Málaga

“Peligrosa y genial”: “El acorazado Potemkin”, la película soviética que fue prohibida en el mundo y que cambió el cine para siempre
Cultura contemporánea

“Peligrosa y genial”: “El acorazado Potemkin”, la película soviética que fue prohibida en el mundo y que cambió el cine para siempre

“La empleada”, película protagonizada por Sydney Sweeney, tendrá una secuela
Cine

“La empleada”, película protagonizada por Sydney Sweeney, tendrá una secuela