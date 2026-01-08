Premios Oscar 2026: La Academia anuncia 317 películas elegibles para su 98.° edición

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio un paso decisivo hacia la 98.ª edición de los Premios Oscar al anunciar este jueves que un total de 317 largometrajes han sido declarados elegibles para competir en la gala de 2026.

De este grupo, 201 títulos cumplen con los requisitos específicos para optar al galardón de Mejor Película, categoría reina de la industria. Cabe señalar que, el listado no fue revelado.

Para alcanzar este estatus, las cintas debieron superar criterios de exhibición más estrictos y cumplir con los estándares de representación exigidos por la organización.

“Los largometrajes en la categoría magna cumplieron con requisitos adicionales a los de la entrada general, incluyendo una mayor exhibición en salas y la presentación de un formulario confidencial de Entrada de Estándares de Representación e Inclusión de la Academia (RAISE)” , comunicó la Academia.

Estatuilla de los Oscar | (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

¿Qué películas serían las preseleccionadas?

De otro lado, la lista de aspirantes llega precedida por los anuncios de las “shortlists” o proyectos preseleccionados en 12 categorías técnicas y de género. Entre los títulos que han generado mayor expectativa se encuentran el thriller de terror ‘Sinners’, de Ryan Coogler, y la segunda entrega del musical ‘Wicked’.

Asimismo, destacan en la carrera la producción argentina ‘Belén’, la brasileña ‘El agente secreto’ y la versión de ‘Frankenstein’ dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

Fechas de las premiaciones

Con la publicación de las cintas elegibles, la atención se traslada ahora a los más de 7 000 miembros de la Academia. Así, el cronograma oficial establece las siguientes fechas clave:

12 al 16 de enero: Periodo de votación para definir a los nominados.

Periodo de votación para definir a los nominados. 22 de enero: Anuncio oficial de las nominaciones en las 24 categorías.

Anuncio oficial de las nominaciones en las 24 categorías. 15 de marzo: Ceremonia de entrega en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La cifra de este año (317 películas) representa una ligera variación respecto a la edición anterior, consolidando una cartelera diversa que abarca desde grandes producciones de estudio hasta propuestas de autor internacionales.

*Con información de EFE