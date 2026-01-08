Premios Oscar 2026: La Academia anuncia 317 películas elegibles para su 98.° edición

Para alcanzar este estatus, las cintas debieron superar criterios de exhibición más estrictos y cumplir con los estándares de representación exigidos por la organización.
“Los largometrajes en la categoría magna cumplieron con requisitos adicionales a los de la entrada general, incluyendo una mayor exhibición en salas y la presentación de un formulario confidencial de Entrada de Estándares de Representación e Inclusión de la Academia (RAISE)”, comunicó la Academia.
De otro lado, la lista de aspirantes llega precedida por los anuncios de las “shortlists” o proyectos preseleccionados en 12 categorías técnicas y de género. Entre los títulos que han generado mayor expectativa se encuentran el thriller de terror ‘Sinners’, de Ryan Coogler, y la segunda entrega del musical ‘Wicked’.
Asimismo, destacan en la carrera la producción argentina ‘Belén’, la brasileña ‘El agente secreto’ y la versión de ‘Frankenstein’ dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.
Con la publicación de las cintas elegibles, la atención se traslada ahora a los más de 7 000 miembros de la Academia. Así, el cronograma oficial establece las siguientes fechas clave:
12 al 16 de enero: Periodo de votación para definir a los nominados.
22 de enero: Anuncio oficial de las nominaciones en las 24 categorías.
15 de marzo: Ceremonia de entrega en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
La cifra de este año (317 películas) representa una ligera variación respecto a la edición anterior, consolidando una cartelera diversa que abarca desde grandes producciones de estudio hasta propuestas de autor internacionales.