Empieza la carrera por los Oscar 2026 y Perú ya tiene representante. El Ministerio de Cultura anunció que la película peruana “Kinra”, hablada en lengua quechua y dirigida por Marco Panatonic, fue elegida como la representante peruana para la 98° edición de los Premios Oscar, en la categoría Mejor Largometraje Internacional.

La selección de dicha película estuvo a cargo de un comité conformado por especialistas del sector cinematográfico peruano, propuesto por los gremios y asociaciones cinematográficas nacionales, de acuerdo a las bases establecidas por las Academias de Cine de Estados Unidos y España, respectivamente.

“Kinra” es una película de ficción grabada en quechua, producida en Cusco y ópera prima del director Marco Patatonic. La película se prepara para una nominación en la categoría de Mejor Largometraje Internacional en los Premios Oscar, cuya lista corta de películas en carrera será anunciada en diciembre por la Academia estadounidense.

“Kinra” representará a Perú en los Premios Oscar 2026. (Foto: @mincul)

La cinta narra la historia de Atoqcha, un joven que transita entre su hogar en las montañas, junto a su madre, y la ciudad del Cusco, donde busca abrirse camino como estudiante universitario. En ese recorrido, encontrará un amigo que lo acoge como familia, aunque nunca dejará de extrañar a su madre y a su hermana, quien también persigue su propio destino. Su viaje refleja la dualidad de volver y empezar de nuevo, con un corazón dividido entre sus raíces y el futuro que anhela.

La película tuvo su estreno mundial en el 38º Festival de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo el Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje, convirtiéndose en la segunda película peruana -después de “La teta asustada”- en recibir el máximo galardón en un festival de clase A.

Posteriormente, fue exhibida en el 28º Festival de Cine de Lima (2024), donde consiguió múltiples reconocimientos: Mejor ópera prima, Premio del Jurado de la Crítica Internacional, Mejor película peruana, Premio APRECI a la mejor película latinoamericana de ficción, Premio APC Signis Perú y el Premio Cinetrab de la OIT.

“Kinra” estrenó en salas de cine comercial a nivel nacional el 14 de noviembre del 2024, llevando a más de 6,000 espectadores. Su producción fue posible gracias al Concurso Nacional de Proyectos de Largometrajes de Ficción en Lenguas Originarias del Ministerio de Cultura (2017), donde recibió un Estímulo Económico de S/ 420,000.