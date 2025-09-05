El 21 de noviembre llegará a los cines “Wicked: Parte 2” (“Wicked: For Good”). La cinta concluirá la adaptación del exitoso musical de Broadway estrenado en 2003, dirigido en la gran pantalla por Jon M. Chu. Para ir abriendo boca, un nuevo adelanto revela cómo es la vida de Glinda (Ariana Grande) tras traicionar a su amiga Elphaba (Cynthia Erivo) y distanciarse de ella.

“Bien, bien, bien”, repite una y otra vez Glinda al comienzo del adelanto mientras pasa revista a cada uno de sus compañeros en la universidad de Shiz. Seguidamente, las imágenes muestran cómo parece disfrutar de su actual vida y fama. Un hecho que no tarda en hacerle notar Fiyero (Jonathan Bailey).

“No puedes resistirte a esto”, afirma Fiyero. “¿Quién podría?”, le cuestiona Glinda, a lo que este le responde contundente: “Ya sabes quién podría”. Instantes después entra en escena Elphaba.

Desde lo lejos, la bruja, decepcionada, contempla a Glinda montada en su escoba, cuyo rostro revela cierta culpabilidad. Es entonces cuando las imágenes muestran al mago de Oz (Jeff Goldblum) oculto entre su bastidor y hablando mediante su enorme e imponente máscara para pedirle a Dorothy Gale, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león que le traigan la escoba de la Bruja Malvada del Oeste.

Es entonces cuando Elphaba le dice a Glinda, tras reencontrarse con ella, que no pueden dejar que bueno sea solo una palabra. “Tiene que significar algo”, afirma la bruja de piel verde.

“Wicked Parte 2” retoma la historia justo donde terminó la primera película, con una exiliada Elphaba, ahora conocida como la Bruja Malvada del Oeste, que lidera una resistencia contra el régimen del Mago en defensa de los animales silenciados, mientras Glinda se ha convertido en un rostro público del gobierno, y, a pesar de estar en una posición muy diferente a la de su amiga, intenta tender puentes entre ambas que intensifican la tensión entre ellas y el mundo de Oz.

Nuevo adelanto de Wicked revela cómo es la vida de Glinda tras distanciarse de Elphaba. (Foto: Captura de video)

Dirigida nuevamente por Jon M. Chu, “Wicked: For Good” también contará en su reparto con los regresos de Ethan Slater como Boq y Marissa Bode como Nessarose.

Con información de Europa Press