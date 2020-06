Más de 1,6 millones de hogares disfrutaron del festival de cine en línea “We Are One” desde el 29 de mayo al 7 de junio en la plataforma YouTube, en el que participaron algunas de las muestras más importantes del mundo, como Venecia, Cannes, Berlín, Tribeca, Sundance, Toronto o San Sebastián.

Según anunció la organización, liderada por el Festival de Cine de Tribeca, los diez países que mayor número de espectadores acumularon fueron Japón, India, EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Brasil, México y Australia, mientras que una encuesta llevaba a cabo en YouTube reveló que un 77 por ciento de los participantes nunca había estado en un festival de cine en la vida real.

Alunas de las películas favoritas del festival fueron "Crazy World", presentado por el Festival de Cine de Reykiavik; "Eeb Allay Ooo!", del Festival de Cine de Mumbai, que también fue de los que mayor número de "me gusta" recibió, y la actuación musical de Arashi.

“We Are One” ofreció gratuitamente más de 100 películas de 35 países presentadas por 21 festivales de cine de todo el mundo, la primera muestra de estas características que se organiza, y con la que se pretendía dar respuesta al repentino parón que se ha vivido en la industria del séptimo arte como consecuencia de la Covid-19.

Según los organizadores, el evento tenía como objetivo poner de relieve "películas que tienen el poder de generar cambios y unir a audiencias de todo el mundo" y ofrecer la "oportunidad de celebrar el mundo del cine".

Junto con películas como "Ricky Powell: The Individalist", un documental sobre el legendario fotógrafo de calle Powell, o "Iron Hammer", una pieza documental de Joan Chen sobre la mítica jugadora de volleyball Jenny Lang Ping, "We Are One" incluyó de manera imprevista en su programación la película "Copwatch".

Con ella, y con una actuación musical de Questlove, se puso punto y final a la muestra de cine en un gesto de apoyo al movimiento Black Lives Matter, que lucha contra el racismo en EE.UU., y que ha liderado las protestas de las últimas dos semanas por la muerte a manos de un agente de policía del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo.

“Copwatch” cuenta la historia real de la organización “We Copwatch”, que se dedica a filmar la actividad policial como una forma pacífica de protestar contra la violencia de los agentes.

“Es importante apoyar a artistas. Los artistas siempre reflejan lo que está pasando en nuestra sociedad”, dijo en un comunicado la cofundadora de Tribeca, Jane Rosenthal.

“Nos unen a través de la poesía y de la narración, y los festivales ayudan a darle vida a esto de la mejor forma posible. Reflejan nuestra cultura y dónde estaría nuestra sociedad sin conocer nuestras culturas individuales... Es por ello que al final, todos somos uno (‘we are one’ en inglés)”, agregó.

