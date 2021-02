Conforme a los criterios de Saber más

Pocas industrias culturales tienen un potencial de crecimiento equiparable al del manga. Y es que el mercado de los cómics japoneses ha crecido en las últimas décadas para tener un valor mundial de US$3,96 mil millones en 2018, según la Asociación de Revistas, Editoriales de Libros y Editores de Japón (AJPEA por sus siglas en inglés).

La expansión del manga, ayudada por el aún más robusto desarrollo del anime -su versión animada-, se ha sentido en todas las regiones del mundo. En Francia, uno de los países que más consume manga, este tipo de entretenimiento vendió 16,5 millones de ejemplares para el 2018, equivaliendo a uno de cada tres cómics vendidos en el país. Estados Unidos también ha presentado un interesante crecimiento en los últimos años, para abarcar el 25% de todas las novelas gráficas que se venden en el país y compitiendo directamente con los populares cómics de Marvel y DC.

Latinoamérica tampoco se ha visto ajena a este fenómeno. México, uno de los mayores consumidores de mangas mundialmente y un país con una larga historia de consumo de este tipo de materiales, ha visto un resurgimiento de su mercado en los últimos años. Es así que Panini México, que junto a Kamite es una de las dos editoriales que han cubierto este mercado, publicó 78 series hasta el inicio del 2018, según datos de Forbes.

Perú, país que ama el manga

El Perú también comparte este amor por las tiras cómicas japonesas. Si bien no hay datos oficiales sobre el consumo de mangas en nuestro país, hay ciertos factores que nos pueden dar un atisbo de la preferencia del manga por los peruanos. Por ejemplo, en octubre del 2020 el editor de la revista Jump+, Yuta Momiyama reveló que Perú está entre los países con más usuarios en Manga Plus, app que permite leer en línea y legalmente algunas de las series publicadas por la editorial de mangas Shueisha, la compañía detrás de “Dragon Ball”. En la lista el Perú ocupó se posicionó en el puesto 9, solo por debajo de Estados Unidos, Tailandia, Indonesia, México, Filipinas, España, Malasia y Brasil, así como por encima de Italia, Argentina, Chile, Colombia y Francia.

Este posicionamiento no debería sorprendernos. El Perú y Japón siempre han compartido estrechos lazos y los peruanos han mostrado por décadas una fascinación por el entretenimiento proveniente del país del Sol Naciente, en particular el anime. Y si bien ahora son series como “One Piece” y “My Hero Academia” las que mantienen la atención de los peruanos, generaciones anteriores fueron expuestas a programas como “Inuyasha”, “Los caballeros del zodiaco”, “Candy”, “Ranma 1/2”, “Sailor Moon”, “Dragon Ball”, “Mazinger”, “La princesa caballero”, “Astro Boy” y “Fantasmagórico”.

A pesar de este potencial, la comercialización de mangas en el país es todavía mínima y plagada por el mercado informal, mientras que las ventas legales se desarrollan por medio de la importación de productos por distribuidoras editoriales como Pruni, que traen los productos de Panini México. Solo en los últimos meses empresas peruanas como Pop Fiction y Templu Comics se han atrevido a anunciar la salida de historietas cómicas japonesas editadas localmente.

El anime "Dragon Ball", junto a series como "Los caballeros del zodiaco" y "Sailor Moon", despertó en muchos la fascinación por el entretenimiento proveniente de Japón. (Foto: Toei Animation)

“El manga en Perú tiene tanto o más potencial que en el resto del mundo”, afirma con vehemencia a El Comercio Jorge Palao, editor general de Pop Fiction. Su compañía, encargada de lanzar cómics como “Archie”, “Tomb Raider” y “The Wicked + The Divine” en el mercado local, planea complementar su catálogo con ocho mangas este 2021.

Una opinión similar tiene el director de Pruni, Jorge Santillán, quien destaca el potencial enorme del manga: “A diferencia del sector editorial que tiende, en el mejor de los casos, a estabilizarse, los cómics y los mangas están creciendo, aunque este último es todavía más de nicho.”

La piratería, nuestro villano

Pero a pesar del potencial de este mercado, el lanzar mangas en el país implica una serie de problemas, el principal de ellos la piratería, facilitado porque a diferencia de otros cómics, las historietas japonesas suelen mantener el formato de blanco y negro.

“Cuando vimos el mercado de manga en el Perú, este era un mercado 100% informal. Los productos se vendían en librerías que estaban en las galerías comerciales de Arenales y muchas veces eran informales”, señaló Jorge Santillán a este diario. “Incluso en las ferias formales nos llamó la atención que ninguno de los productos que se ofrecían, a precios no baratos, eran formales o pagaban derechos.”

Para Pruni, la precaria situación del manga en el país les presentó más una oportunidad que un problema, ya que demostró mostró que había una demanda por este material que no se estaba cumpliendo de manera legal, que en su caso podían responder con la importación de los productos de Panini México.

“El mejor indicador para un editor de una posibilidad de editar una tendencia o un formato es la actividad que tenga el sector informal, la piratería, con respecto a sus ediciones ilegales”, nos relató Jorge Palao, coincidiendo con su colega. “Nosotros vemos que el mejor estudio de mercado es ese. Si hay una edición pirata en el mercado es porque está funcionando, la oferta es mínima o limitada y la demanda está creciendo.”

¿Cuánto puede costar un tomo de manga impreso legalmente en Perú?

Durante las conversaciones con Palao y Santillán, ciertos factores fueron destacados como necesarios tanto para combatir la piratería como para hacer crecer el mercado de los mangas: el ofrecer productos de calidad a precios aceptables y que se presenten con periodicidad.

La calidad de las ediciones es particularmente importante porque los compradores de manga son extremadamente conocedores del producto que adquieren. “El consumidor de mangas explora el producto, le gusta comparar”, indica Jorge Santillán. “El producto que compra en tiendas tiene que ser un producto impecable en el tema físico, en el gramaje, en las portadas, en la forma como se encuaderna el producto, si viene en blanco y negro o a colores. Estos detalles, que los mismos autores se encargan de difundirlos en redes, hacen que ellos busquen los tomos”.

Según Jorge Santillán, director de Pruni, los lectores de manga exigen un producto "impecable" y tienen una tendencia a coleccionar estas historietas. (Foto: Olivier Laban-Mattei/ AFP)

El tema de precios se explica por sí mismo, siendo el Perú un país que muestra una gran sensibilidad al costo de las cosas. En este aspecto Palao mantiene que la propagación de las ediciones locales ayudará a bajar el costo de los mangas, señalando que si un manga importado está en promedio S/. 50, una producción local oficial podría estar a S/.29.

Por último la periodicidad y la comunicación transparente con los consumidores fue algo recalcado por ambos expertos. Siendo los mangas un producto coleccionable y que requieren de la adquisición de todos los tomos para completar una historia, se vuelve extremadamente importante la confianza del consumidor de que todos los volúmenes de un manga vayan a estar disponibles en algún momento. “Anteriormente había el problema por parte de las editoriales que dejaban a medias las comisiones que se anunciaban, lo que afectaba mucho la credibilidad del sector”, señaló Palao. “Y esa información recogía el pirata para poder completar la oferta por la falta de la acción del sector formal.”

Así se negocia con Japón

Uno de los problemas para lanzar mangas locales ocurre incluso antes de imprimir la primera página. Hablamos de las dificultades de conseguir la licencia para la publicación de un producto. Según nos indicó Jorge Palao, el adquirir los derechos para producir localmente un manga es similar al de los cómics, pero también tiene sus particularidades.

“Para empezar, las licencias de mangas se comercializan título por título, nunca se puede acordar una exclusividad con una editorial para tener todo su fondo, como sí sucede con Marvel, DC y Valiant”, remarca el editor de Pop Fiction. “Además de ello, la cultura empresarial japonesa tiene un perfil muy distinto a la americana o europea. No tienen como objetivo principal la venta al exterior de su material y se toman su tiempo en decidir.”

Una vez aprobada la licencia los requerimientos no terminan, ya que los editores japoneses resultan muy detallistas en su aprobaciones, desde las portadas hasta los interiores, antes de dar su aprobación .

“Es su forma de negociar y de cuidar sus propiedades. El cómic suele ser más rápido en el tema de la negociación. Los procesos, digamos, son más directos, por sí o por no. Pero como con todo, hay excepciones en ambos mercados”, añadió Palao.

Pese a esto, hay indicaciones de que las editoriales japonesas están proyectando su estrategia de expansión fuera de sus fronteras. Durante una de las mesas de la convención de Project Anime: Los Angeles 2019, el editor Dallas Middaugh señaló que la relación entre Japón y el resto del mundo editorial estaba mejorando.

Según Middaugh, el cambio de actitud se debe a tres factores: la mayor popularidad del manga en los mercados internacionales; la disminución y el envejecimiento de la población en el país asiático y por lo tanto su público; y por último el interés de grandes compañías internacionales por la ficción nipona.

Muestra de ese mayor interés por llegar a mercados internacionales son la salida de aplicaciones como la ya mencionada Manga Plus, la cual permite leer los últimos capítulos de varios mangas actuales tanto en español como en inglés. Pero esto nos lleva a otro punto.

La aplicación MangaPlus permite leer gratuita y legalmente los últimos capítulos de decenas de mangas tanto en español como en inglés. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque a primera vista se puede pensar que este tipo de aplicaciones pueden quitarle clientes a las empresas locales al publicar de manera gratuita y legal productos de alta calidad, para Palao lo que hacen este tipo de sitios web es promover el mercado de manga para hacerlo crecer a futuro. “Al final, el manga como el cómic tienen un valor agregado cuando lo lees en el soporte impreso. Y si es un lector coleccionista, va a querer tener su manga físico”, señaló.

Los primeros mangas a editarse en Perú

Si todo sale según lo anunciado, “Give My Regards to Black Jack” de Templu Comics y “Grimms Manga Tales” de Pop Fiction serán los primeros mangas editados e impresos localmente. Aunque, con siete más en camino por parte de Pop Fiction este 2021, nos encontramos a lo que podría ser el inicio de una nueva era para el manga en el Perú.

La situación todavía de nicho de la lectura de cómics en el mercado peruano hace que aún no sea suficiente para asegurarse la venta de todo el stock, aún con los tirajes pequeños de mil ejemplares a los que están acostumbrados las empresas locales.

Es por eso que en el caso de Pop Fiction, la estrategia que han desarrollado tanto Jorge Palao como su socio argentino Pablo Muñoz es apuntar a los mercados de Perú, Chile y Argentina. Este último, de mucho mayor tamaño que el local, también sirve como brújula para saber qué títulos podrían ser atractivos para el resto de América Latina.

El editor también resaltó la importancia de que más empresas se unan a la edición de historietas japonesas localmente, resaltando que se debe repartir bien el mercado si es que se quiere desarrollar una robusta industria del manga en el país.

“Es mucha producción para lo que es solo una editorial local en adquirir licencias y negociar distribución’', señala Palao. “Pero con nuestros aportes de ocho títulos como editorial local, ya estaremos bastante más que satisfechos si logramos alcanzar las cuotas de ventas con esta edición.”

En este espíritu, Jorge Santillán de Pruni le deseó lo mejor a las editoriales que ingresan en el negocio del manga. “En la medida de que tengan éxito, va ser bueno para todos”, consideró. “Es como cuando tienes un buen restaurante y la zona se hace conocida por su comida”.

