No es que ella cree contenido constante para criticar a los hombres; su humor no va por allí. Pero un día lo hizo. Fabiola Coloma (Lima, 1983) vio un video en inglés, le pareció gracioso, y quiso replicarlo en español para sus redes sociales. “El otro día vi un post que decía que a los hombres les gusta ver a las chicas en lencería”, dice en el ‘reel’, donde ella habla hacia la cámara mientras come fruta. “Y me puse a pensar, en qué nos gustaría ver a los hombres además de en terapia [psicológica]”, acaba. Apenas diez segundos que han sido vistos casi un millón de veces entre TikTok e Instagram y que han motivado comentarios de odio que su autora no vio venir. Reacciones que dan pie una pregunta: ¿Cuán sensible es la masculinidad peruana para no soportar un chiste?

“Escriben desde ‘gorda, fea, nadie te quiere ver a ti’ a ‘mira, tiene cara loca, seguro [terapia] es lo que ella necesita’. Y sí, sí soy, yo voy a terapia”, contó la actriz entre risas a El Comercio en su breve retorno a Lima; ella vive en México desde hace año y medio. “Todas las respuestas masculinas salvo unos pocos casos son desde el odio. Entonces tú dices, ‘¿por qué te afecta tanto que yo diga que los hombres deberían ir a terapia?’ Y creo que ahí tiene todo el sentido, porque la reacción demuestra que los hombres necesitan hablar más de sus sentimientos”, sostuvo.

Coloma sabe lo que es ir a terapia. Ella la necesitó tras el cambio de vida que tuvo hace unos años; estudió Economía, pero no la ejerce porque descubrió que su vocación es actuar. Es claun, particularmente (ver “Pataclaun en la ciudad” le cambió la perspectiva). Abandonar la estabilidad económica por lo que realmente le trajo felicidad la llevó a cuestionarse y entender que hay un momento en la vida en el que los padres, que le pagaron la carrera, pueden querer una cosa, pero los hijos tienen que elegir su camino.

“Siento que si fuese inverso, un hombre haciendo un chiste sobre una mujer, ambos géneros se reirían. Pero hay un tema cuando una mujer se ríe de un hombre. Especialmente con este tipo de hombres que no se han deconstruido, todavía, que no han aprendido que somos iguales. Se sienten como ofendidos porque dicen que les dolió y vino de una mujer. Lo ven como un agravante. Yo no sé si es que estamos tan mal como sociedad; yo creo que hemos mejorado muy poquito”, dijo Coloma.

¿Quiénes son más misóginos, los peruanos o los mexicanos? La actriz duda un poco al responder; son muy distintos, dice al final. En acoso callejero, Perú sí lleva la delantera. “La mirada de Perú es más lasciva, pero creo los mexicanos se han así controlado porque el movimiento feminista allá es mucho más respetado y mucho más aceptado”, dijo y añadió que, según su parecer, el hombre mexicano está más “asustado” de decir algo inaceptable a comparación del peruano.