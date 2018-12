Jaze celebró su cumpleaños dos veces. El rapero peruano recibió los 19 años en Buenos Aires, dos horas antes de que se festeje en Lima. Como si se tratara de un hecho paralelo al tiempo, Juan Carlos Iwasaki se detiene y medita sobre la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos Buenos Aires 2018. "Si no logro ganarla seguiré intentando", menciona con la convicción y firmeza del que no se siente derrotado; sino, del que entiende de sus capacidades y sabe que el objetivo se va a lograr sí o sí.



Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional Buenos Aires 2018 desde el el Club Hípico Argentino. Sigue la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO vía Internet / Streaming / Livestream

El chico que ingresó en el primer lugar del examen para ser admitido en la Escuela de Música de la Universidad Católica del Perú, aplicó las mismas metodologías para entender, y prepararse, para la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos Buenos Aires 2018.

"Con el jurado que tenemos no creo que un doble tempo gane una batalla", reflexiona Jaze. "Hacer variaciones (con el tempo y flow) a Duki y a Hadrián le va a gustar. Si dices cosas muy inteligentes y rebuscadas, a Skone le va a gustar mucho. A Dtoke le va a gustar la agresividad y la puesta en escena. Omega es chileno y es bien pasional y guerrero", responde el menor de todos los 'freestylers' que están en la Final Internacional de Buenos Aires 2018.

Jaze, que tuvo que adelantar sus exámenes finales en su universidad para competir este domingo, basará su estrategia en la experiencia sucedida durante la Double AA. El torneo realizado en Argentina este año fue la práctica calificada que necesitaba para entender y comprender a los fanáticos del país de Carlos Gardel, Gustavo Cerati y del Indio Solari.

Con la misma parsimonia con la que se prepara un mate, Jaze toma la experiencia y la vierte en su estrategia. Gira las ideas y las riega con su boca: "Los argentinos son muy pasionales y hay formas de ganarse al público. Yo he batallado en Argentina y me ha ido muy bien", pronuncia mientras se ajusta la gorra blanca que lleva desde que llegó a Buenos Aires.

Jaze, el 'freestyler' peruano que se prepara para la final internacional como si fuera un examen. (Video: El Comercio / Foto: Red Bull Content Pool)

"Rápido, maníaco; pero, mira quién me toca / Él es como el lobo, y el cuello se disloca / Él es como el loco, madafaka / ¡EY! Yo no soy como River pero te parto la Boca", vociferó Jaze durante la Double AA contra Aczino en cuartos de final. El público explotó y respaldó el ingenio del peruano. Luego pronunció otro potente punchline: "Pero mi batalla ya lo choca / Por eso le gano en este desafío / Aquí no interesa si eres de River o Boca / Tu cuerpo muerto hoy desemboca en el río", y la gente ingresó en la histeria.

Una tercera rima potente podría haber sido el punto de inflexión para ganar aquella batalla en Argentina. La frase llegó, pero el público no lo entendió. Jaze soltó un potente punchline basado en el futbolista peruano Edison Flores; pero, los fanáticos se desconectaron y Aczino vio la oportunidad para matar a su contricante.

"Nadie entendió esa rima. Yo olvidé ese factor", dice Jaze en la sala de prensa. El 'freestyler' más joven y que adelantó sus exámenes en la universidad, recibirá la visita de su familia para festejar su cumpleaños número 19. El campeón peruano está enfocado en ganar este domingo la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos Buenos Aires 2019 y celebrar su cumpleaños por tercera vez.