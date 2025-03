Cuatro mujeres, cuatro destinos marcados por el dolor, la lucha y la esperanza. Dos mexicanas, una colombiana y una dominicana cruzan sus caminos en un autobús rumbo a San Diego, California, huyendo de la pobreza y la desesperanza. Pero lo que les espera es un abismo: abuso, trata y violencia. Veinticinco años después, el destino las reúne para confrontar su pasado y exponer una dura realidad.

Esta historia es el corazón de “La mentira del sueño americano”, el más reciente libro de la periodista, escritora y empresaria puertorriqueña Carmen Mirabal, un testimonio crudo y valiente que ha sacudido conciencias y le ha valido el Premio Internacional de Literatura Rubén Darío 2025. Su impacto ha sido tal que también ha sido distinguida con la Orden al Mérito a la Democracia, Grado de Gran Caballero, otorgada por el Congreso de la República de Colombia, por su defensa a la cultura y a la democracia.

“He sido periodista durante muchos años, y la transición hacia la literatura fue un proceso largo y desafiante. Este premio es un orgullo y un logro personal, porque por fin se reconoce mi trabajo como escritora”, comparte Mirabal.

Esta publicación está basada en historias reales que Carmen conoció de primera mano. Su experiencia como reportera en Los Ángeles le permitió convivir con inmigrantes indocumentados y ser testigo de sus condiciones de vida.

“Hace muchos años, un canal de televisión me envió a hacer un reportaje. Me infiltré como indocumentada junto a mi camarógrafo y experimenté en carne propia lo que significa vivir en la clandestinidad: hambre, miedo y abuso. Pasé 8 días de miseria, siendo tratada como un objeto. Nos encerraron en un cuarto como a 20 o 30 personas, se trabaja 18 horas y se come una sola vez al día. A todas las mujeres nos bañaban por la noche con mangueras, como bañan a los presos y la ropa se seca encima. Quise contar estas historias para mostrar la verdad detrás del sueño americano”, relata.

“Cuando nos rescataron y regresamos al canal, estábamos convencidos de que teníamos un reportaje digno de un Emmy o un Pulitzer. Sin embargo, nuestro jefe decidió no publicarlo, por temor a represalias. Me pareció increíble. Yo tenía una hija de 3 años y el camarógrafo, tres hijos. Arriesgamos nuestras vidas. Curiosamente, si los federales que nos rescataron se hubieran demorado una hora más, nunca nos habrían encontrado, ya que nos llevaban en una camioneta para trabajar en una finca de un narcotraficante”, añade la escritora que tiene más de 30 libros publicados.

Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Mirabal ha incursionado en diferentes industrias, desde la música hasta el cine, y ha sido pionera en un mundo dominado por hombres. En su paso como relacionista pública de la legendaria disquera Fania, trabajó de cerca con los grandes de la salsa y fue testigo de la industria musical desde adentro. También fundó su propia disquera y una fábrica de producción de discos en Puerto Rico, hasta que su negativa a venderla a un narcotraficante provocó su destrucción.

“Nunca cedí ante el poder del dinero fácil. Mi fábrica fue incendiada, lo perdí todo y muchos aprovecharon para no pagarme lo que me debían. Pero esa experiencia me hizo más fuerte y me llevó a buscar nuevas oportunidades”, afirma.

Su espíritu aventurero la llevó a África, donde enseñó y experimentó la pobreza extrema, pero también la fe. Durante su estancia, enfermó de fiebre amarilla y malaria, y estuvo al borde de la muerte.

“Un monseñor vino a darme la extremaunción y me dijo que un milagro entraría por esa puerta. Minutos después, una enfermera anunció que había llegado una inyección experimental enviada por la NASA. Me la aplicaron y aquí estoy para contarlo”, recuerda emocionada.

Nuevas historias

Actualmente, Mirabal trabaja en la adaptación cinematográfica de la historia de una joven colombiana que fue vendida a la mafia japonesa y terminó en manos de la Yakuza. Además, su serie de libros “Scammer”, sobre estafadores cibernéticos, ha generado un gran impacto al revelar las técnicas de engaño que afectan a personas vulnerables en el mundo digital.

La vida de Carmen Mirabal es un testimonio de coraje, determinación y compromiso. Su legado, ahora inmortalizado con el Premio Rubén Darío, es un recordatorio de que las historias que deben contarse siempre encontrarán su camino

Proyectos

Más activa que nunca, Carmen Mirabal sigue escribiendo y dejando huella. Recién terminó “Derechos de Autor en la Era Digital”, un libro clave para quienes trabajan en la industria, y ya tiene nuevos proyectos en marcha. Además, está desarrollando programas académicos para Atlantic University en Puerto Rico, convencida de que el conocimiento es una herramienta poderosa. Para ella, retirarse no es una opción. “Uno se retira cuando se muere”, dice con firmeza.