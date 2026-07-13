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Resumen

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Cronwell Jara será recordado también como un hombre generoso en sus consejos, a quien le gustaba departir con sus lectores en bares, como el Queirolo.
Cronwell Jara será recordado también como un hombre generoso en sus consejos, a quien le gustaba departir con sus lectores en bares, como el Queirolo.
/ HUGO PEREZ
Por Alfonso Rivadeneyra García

Un niño que vive no solo en la miseria, sino con una herida abierta, supurante, en la cabeza. En sus escasas páginas la historia de Yococo convirtió al cuento “Montacerdos” en un hito de las letras peruanas, y a su autor, Cronwell Jara (1949-2026), en una de sus voces más únicas. Él acaba de fallecer y su familia lo velará en privado.

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