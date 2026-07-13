Un niño que vive no solo en la miseria, sino con una herida abierta, supurante, en la cabeza. En sus escasas páginas la historia de Yococo convirtió al cuento “Montacerdos” en un hito de las letras peruanas, y a su autor, Cronwell Jara (1949-2026), en una de sus voces más únicas. Él acaba de fallecer y su familia lo velará en privado.

El también docente, que dio talleres en Petro-Perú, la UNFV y otras instituciones, abarcó múltiples géneros literarios como el cuento, teatro, poesía, novela, etc. José Carlos Yrigoyen, crítico literario de este Diario, lo conoció en un taller en la década de 1990. “Era un buen profesor para comenzar. Si no tenías mucha noción, eras muy joven, él te podía guiar por unos meses a través de ciertas lecturas y de conocimientos que tenía sobre el oficio”, sostiene Yrigoyen.

Diversas instituciones han lamentado su partida, como el Ministerio de Cultura (“dedicó su vida a retratar la complejidad de la urbe, la migración y las tradiciones populares”) y la Casa de la Literatura (“una de las voces más representativas de la narrativa peruana contemporánea e integrante de la generación del 80”). Esta última le entregó en el 2019 un premio a su trayectoria.

El cuento que lo puso en el mapa

“Los protagonistas, verdaderos marginados entre los mismos marginados, confinados al último escalón de la degradación humana, están retratados ‘desde adentro’”, indicó en los 80 el suplemento El Dominical de El Comercio sobre “Montacerdos”, relato donde el autor se inspiró en la vida de su propio barrio, Mariscal Castilla del Rímac.

“Vivir en una barriada no solo es vivir o conocerla, sino también sentir sus más difíciles problemas. Yo he sido un muchacho sucio, que no tenía dónde bañarme, que paraba apestando por todas partes”. Cronwell Jara, citado por El Dominical en 1982.

“‘Montacerdos’ siempre me ha parecido una obra redonda, un cuento magistral que podía combinar tan bellamente la alegoría con lo brutal”, dice por su parte Dante Trujillo del Fondo de Cultura Económica. “Es este canto delirante de los marginales, de los inmigrantes; todo el dolor, la opresión, la marginación que se vivió desde la década del 40 y 50. Y cómo unos nuevos limeños se abrían paso”, agrega el también escritor, que reeditó “Montacerdos” en 2023.

“Cronwell siempre decía que esa historia era real. Muchas de sus historias él contaba que partían de seres, de personas que había conocido y él efectivamente contaba la historia del niño que montaba cerdos, que tenía esta herida tan extraña en la cabeza, tan desconcertante que uno lo puede leer como una alegoría, también como un suceso costumbrista”, resaltó Trujillo.

El hombre que decía lo que tenía que decir

Jara no estaba casado con la modestia. “Yo me siento superior a [Gabriel] García Márquez” llegó a decir en entrevista con este Diario en 2019, en marco de su reconocimiento en la Casa de la Literatura. Pocos años antes también, en declaraciones al diario chileno La Tercera, tuvo palabras sobre el ganador del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

“En los últimos años tuvo algunas opiniones sobre Vargas Llosa, que es, digamos, el representante mayor un establishment. Él decía incluso que se sentía mejor que Vargas Llosa. Yo no estoy de acuerdo, pero creo que eso era una actitud quijotesca y valiente ¿no?“, indica Yrigoyen.

“Nunca disfrutó de ser de los gremios de escritores ni estar en la cosa literaria. Él era un hombre más popular. Le gustaban sus amigos, los bares del centro, del Rímac, etc. Nunca le interesó ser parte ni transigir para formar parte de la élite literaria. Lo que no quita que haya sido un gran escritor, un hombre que vivía intensamente la literatura y la creación. Pensaba siempre en literatura y producía mucho”, agrega Trujillo.