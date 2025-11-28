El libro “Panes de Ayacucho: ensayos y testimonios de una tradición bicentenaria” ha conquistado el primer lugar mundial como Mejor Libro de Pan del Mundo en los prestigiosos Gourmand World Cookbook Awards 2025, reconocimiento editorial gastronómico más importante a nivel global.

La ceremonia de premiación, celebrada en Riad, Arabia Saudita, anunció a “Panes de Ayacucho” como el gran ganador en su categoría, consolidando el impacto internacional de Ayacucho en la gastronómica mundial.

Premio que ganó el libro

CONOCE MÁS: Feria del Libro Ricardo Palma vuelve a Miraflores con más de 150 actividades

Así, el texto rescata y visibiliza historias de las familias panaderas de Ayacucho, en especial de las mujeres que, por generaciones, han mantenido viva una tradición que es alimento, identidad y comunidad.

La investigación que originó el libro impulsó el Plan de Salvaguarda del Pan Ayacuchano, un esfuerzo colectivo que articula comunidades, instituciones y especialistas para proteger, revalorar y fortalecer esta tradición mediante:

Certificación y reconocimiento del oficio de las panaderas.

del oficio de las panaderas. Recuperación de trigos andinos y fortalecimiento de la cadena productiva.

de trigos andinos y de la cadena productiva. Reducción de brechas tecnológicas sin sacrificar la naturaleza artesanal.

de brechas tecnológicas sin sacrificar la naturaleza artesanal. Registro y protección de la memoria del pan como patrimonio vivo.

de la memoria del pan como patrimonio vivo. Desarrollo de la futura Ruta del Pan Ayacuchano, con potencial impacto económico y turístico.

MÁS INFORMACIÓN: El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025

¿“Panes de Ayacucho” llegará al cine?

Por otro lado, la narrativa del pan ayacuchano llegará al cine, pues, actualmente, se viene produciendo la película “Panes de Ayacucho”, a cargo de Ayni Producciones, mismos realizadores del documental sobre el ceviche peruano que se presentó en la UNESCO.

Con un 70% de avance, el filme expondrá cómo esta tradición y su Plan de Salvaguarda están transformando Ayacucho, poniendo en primer plano a las panaderas, la cadena del trigo, la memoria del pan y el movimiento cultural que enorgullece a todo el Perú.

Su estreno está programado para 2026, comenzando en los cines de Huamanga, ciudad donde inició esta “revolución del pan”, para luego llegar a Lima y al resto del país.

VIDEO RECOMENDADO