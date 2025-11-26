Festival “Libros que vuelan”: “Creamos futuros guardianes de la Amazonía a través de la lectura”

El festival “Libros que vuelan” regresa en su quinta edición. La mañana del 30 de noviembre el Museo de Arte de Lima (MALI) volverá a abrir sus puertas a una escena que ya se hizo costumbre: familias, niños y educadores caminando entre obras ilustradas, talleres y música. En el evento, se presentará la última creación literaria de la novelista Chiara Roggero, “La flor y el baobab”, y del autor Ricardo Guerrero, “Atlas de la Amazonía”, entre otras novedades.

Cuándo y dónde: El festival “Libros que vuelan” se realizará el 30 de noviembre en el Museo de Arte de Lima (MALI). El evento empieza desde las 10:30 a. m.

Como cada año, Ediciones Pichoncito, la Fundación Peruanos Power y el MALI tienden un puente entre fábulas y solidaridad por tercer periodo consecutivo, con una campaña de recolección de libros y útiles escolares para los niños de los colegios de Fe y Alegría en la Amazonía. En el corazón del evento, siempre ha latido la convicción de que, mientras haya un niño con un libro en las manos, es un niño con un horizonte más amplio. Y que, si ese texto llega también a otros rincones del país… ¡Vaya! Qué mejor.

"Que una familia del Amazonas tenga un libro en casa garantiza el germen de la lectura, pero también se crean futuros guardianes de la Amazonía a través de la práctica lectora” Juan Luis Ramírez, director de proyectos de la Fundación Peruanos Power

Juan Luis Ramírez, director de proyectos de la Fundación Peruanos Power, dedicada desde el 2022 a fomentar la lectura en poblaciones vulnerables, indicó que se espera la donación de más de 200 libros y útiles escolares en buen estado en la jornada. “Esta vez, la identidad del festival está dedicada a los colores de nuestra identidad, como los verdes de la Amazonía o los colores del Perú virreinal”, explica.

“Causa especial interés la donación dirigida a niños y familias que habitan la selva peruana. Pero, además, por ser un periodo bastante movido a nivel socio ambiental, que una familia de la zona tenga un libro en casa garantiza el germen de la lectura, pero también se crean futuros guardianes de la Amazonía a través de la práctica lectora”, agrega Ramírez.

Agenda cultural del festival "Libros que vuelan" el 30 de noviembre. (Foto: Ediciones Pichoncito)

Libros y autores

En su portada, “Atlas de la Amazonía” intercala la flora y fauna amazónica de los ocho países de América del Sur. Si alojamos la mirada en la parte inferior, una canoa alberga a un guía turístico con un grupo de niños. La ilustración de Melissa Siles habla de un viaje. “Más que una enciclopedia tradicional, no solo presenta datos importantes (que sí los tiene), sino un libro de aventuras que busca transmitir la emoción de estar en la Amazonía”, dice su redactor e investigador Ricardo Guerrero.

“La Amazonía es un verdadero tesoro, no solo por sus paisajes hermosos, sino por otras maravillas: especies que desafían la imaginación, plantas deslumbrantes, incontables microorganismos”, señala Guerrero, pero también comenta que el libro no rehúye a la realidad. “Somos realistas y también llamamos la atención sobre la situación en la que nos encontramos. Si no combatimos la deforestación y el avance de las actividades ilegales, podemos perder la Amazonía como la conocemos, y para siempre. Y eso significa poner en peligro la vida en todo el planeta. Así que además de mostrar las maravillas de este inmenso territorio, buscamos concientizar sobre qué podemos hacer para cuidarlo”, añade el escritor.

Por su parte, el libro “La flor y el baobab” es una fábula con muchos colores y potencial de volverse un clásico. Escrito por Chiara Roggero e ilustrado por Vero Gatti, se abre en las primeras páginas con la imagen de una flor, escondida en las raíces de un gigantesco árbol baobab. Aunque ella esté a sus pies y él no sepa de su existencia, sostiene en silencio un amor hacia el gigante. Solo cuando se atreve a confiar su secreto a la oruga, y esta forma una cadena de mensajes entre los animales, es cuando comienzan un viaje por el tronco, enfrentando prejuicios, miedos y desconfianzas.

Chiara Roggero presenta su último libro "La flor y el baobab". (Foto: Archivo El Comercio/Ediciones Pichoncito)

De niña, Roggero escuchaba de su madre una fábula muy parecida al “El pajarito de la patita de cera”, que sirvió de inspiración durante años para reconocerla historia que siempre estuvo en su cabeza. “No sé de dónde salió esto de que una flor se enamora de un árbol”, confiesa la autora. “Pensaba en el rol de la sociedad. De cómo, a veces, cuando las cosas salen bien y hacemos algo en pro del otro, no siempre pensando en nuestro beneficio, sino por el placer de ayudar, empiezan a suceder las cosas”, agrega.

El festival "Libros que vuelan" promete un espacio de actividades para niños en el Museo de Arte de Lima (MALI) el 30 de noviembre. (Foto: Ediciones Pichoncito/Foto referencial)

Las actividades del festival iniciarán a las 10:30 a. m. con un programa que incluye cuentacuentos, talleres, visitas guiadas, concursos, firma de libros, música en vivo. Más tarde, se presentará “Perú virreinal, desde el fin del Imperio inca hasta la independencia”, un volumen que invita a niños y adultos a viajar por uno de los periodos decisivos de nuestra historia. También se tienen previstas otras actividades, como la presentación del libro “Juanito y su bicicleta amarilla”, de la editorial Polifonía, además de un taller de sostenibilidad con Orygen, una visita guiada a la sala colonial del MALI y el concurso infantil “Pinta tu región favorita”, inspirado en el libro “Atlas del Perú. Para dibujar y colorear”, de Ediciones Pichoncito.

Por primera vez, el programa de “Libros que vuelan” se extiende hasta la tarde. Para cerrar con broche de oro, habrá un espacio musical a cargo del grupo Oriente Trío, que pondrá fin a una jornada. Hay expectativa por superar el hito de los organizadores del evento, que desde su creación registra la donación de 15 mil unidades entre libros, juguetes educativos y materiales de lectura.