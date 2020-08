Seguidores de la banda noruega A-ha tendrán que esperar hasta el 31 de agosto del 2021 para ver a los intérpretes de “Take On Me”, la nueva fecha para su concierto en el Parque de la Exposición.

Como se recordará, los intérpretes habían programado una visita al Perú - su primera a nuestro país- para el 1 de septiembre del 2020 como parte de la gira que celebra los 35 años de su disco debut “Hunting High and Low”, pero la fecha tuvo que ser postergada por la pandemia del coronavirus.

En un comunicado de prensa Move Concerts confirmó la nueva fecha del concierto, señalando que todas las entradas adquiridas con anterioridad son válidas para esta nueva fecha. Además, resaltaron que interesados en ver al trío, pueden todavía adquirir entradas a través de teleticket.com.pe.

Con más de 55 millones de discos vendidos, Morten Harket (vocalista), Magne Furuholmen (teclados) y Pal Waaktaar-Savoy (guitarra), continúan reuniendo a un grupo de fieles aficionados a su música.

Y aunque el tema más conocido de la banda es el single “Take On Me”, los intérpretes también prometen deleitar a sus fanáticos con sus otros temas como “The Sun Always Shines on T.V.”, “Stay on These Roads”, “You are the One”, entre otros.

“No hay una canción en ese álbum que no tengamos ganas de tocar en vivo. Grabar ‘Hunting High And Low’ fue un momento tan decisivo y emocionante para nuestra carrera que revisitarlo, treinta años más tarde, se siente como una inspiración más que una obligación”, comentaron Magne Furuholmen y Morten Harket, en una reciente entrevista.

VIDEO RECOMENDADO

Chespirito: Programas de Roberto Gómez Bolaños dejarían de emitirse en todo el mundo

Chespirito: Programas de Roberto Gómez Bolaños dejarían de emitirse en todo el mundo