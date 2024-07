La banda de K-Pop A.C.E. llegará al Perú por primera vez para brindar un espectacular concierto el 8 de octubre en la Cúpula de las Artes, ubicado en Santiago de Surco. El grupo musical, conformado por Donghun, Jun, Chan, Wow y Byeongkwan, se reunirá con sus fans peruanos en su gira “Rewind Us Tour”.

La imperdible gira iniciará en Latinoamérica, donde visitarán las principales ciudades de esta región para luego presentarse en los principales escenarios de Europa. A.C.E. llevará sus poderosas actuaciones, canciones más populares como Supernatural, Savage, Higher, My Girl: My Choice, Cactus, Callin’ y muchas más.

El espectacular concierto será este 8 de octubre en La Cúpula de Las Artes. Las entradas estarán disponibles en Teleticket y tendrán una oferta especial del 31 de julio al 31 de agosto.

Trayectoria de A.C.E.

Cabe recordar que A.C.E (Adventure Calling Emotions) ha capturado la atención global desde sus inicios en 2016. Originalmente conocidos por sus presentaciones callejeras y covers de famosos grupos de K-pop. La banda debutó oficialmente en 2017 con su sencillo “Cactus”, obteniendo un millón de visitas en solo dos semanas.

En 2018, el grupo lanzó “5TAR (Incompletion)” como agradecimiento a sus fans y, más tarde, su primer mini álbum repackaged “Adventures in Wonderland”. Con el lanzamiento de “Under Cover” en 2019, lograron un notable éxito en las listas de Billboard y iTunes. Además, debutaron en Japón con “All I Want is You”.

Un año después, en 2020, lanzaron el sencillo japonés “My Lover” y el digital “Stand by You”. Su tercer mini álbum, “HJZM: The Butterfly Phantasy”, continuó su ascenso con “Favorite Boys”. En 2021, colaboraron con Steve Aoki en “Fav Boyz (Steve Aoki’s Gold Star Remix)” y enfrentaron pausas en sus actividades debido al enlistamiento militar de algunos miembros.

Tras finalizar el servicio militar lanzaron “Effortless”, demostrando su capacidad para reinventarse y crecer, manteniéndose firmes en el competitivo mundo del K-pop.