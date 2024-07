La cantautora peruana Adalí Montero vuelve a los escenarios al ritmo de Cumbia Blues con su tema “Miénteme” (Loco Amor), el primer sencillo de nuevo su álbum producido por Chris Fernández. Esta canción marca el regreso de la intérprete nacional a la escena musical.

Su estilo blues y rock clásico se fusionó con diversos ritmos y sonidos bailables, dando forma a su nueva producción musical que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Un día mientras cocinaba vino la melodía a mi cabeza, rápidamente la grabé en el celular y le puse letra. ¡Si no lo hago en el momento se me olvida! El resto es historia, amo en lo que se convirtió y me invita a seguir conociéndome a mí misma. Estoy segura de que les va a gustar”, dijo la intérprete nacional.

Junto al productor Chris Fernández, creador de éxitos radiales en nuestro país, la cantautora volvió a los estudios de grabación después de vivir cinco años en Argentina. “Es el inicio de un nuevo concepto musical que invita a bailar a todos y compartir”, aseguró.

En su reciente viaje a México, Adalí empezó lo que es hasta hoy el proyecto más ambicioso de su carrera artística, tener su propia casa productora.

“Llevo casi 20 años cantando. Hice teatro musical, Operación Triunfo, coaching en Televisa México, La Voz Perú y La Voz Argentina. Ahora empecé, El Cuartel Récords Perú, que es una sucursal encargada de crear alianzas y colaboraciones entre artistas peruanos y mexicanos, gracias al apoyo del equipo de producción en ciudad de México”, precisó.