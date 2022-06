La ecuatoriana Andreína Bravo llegó a República Dominicana con un objetivo muy claro: dar a conocer en nuevos territorios su proyecto musical, uno que viene empujando con mucha determinación a pesar de las dificultades y que le ha valido una nominación en la categoría Artista revelación de los Premios Heat 2022.

La joven de 25 años comenzó a ganar notoriedad tras su participación en la edición ecuatoriana del ‘reality’ “Combate” y experimentó mucha mayor popularidad con el internacional “El poder del amor”, donde coincidió con los peruanos Shirley Arica y Austin Palao.

“Austin, mi abejita”, dice inmediatamente Andreína cuando oye el nombre de su colega peruano. Luego añade: “Lo bonito de nuestra relación es que siempre nos deseamos lo mejor, él me da consejos, me apoya. Yo estoy muy contenta por su su relación con Flavia (Laos), hacen una hermosa pareja. Sé que también tienen una canción juntos, qué bueno que compartan el amor y el trabajo y que brillen”.

Fuerte de mente

Andreína Bravo, quien junto a Mirella Cesa, es una de las representantes de Ecuador en los Premios Heat 2022, dijo sentir que esta nominación ya era un premio para ella, pues es un reconocimiento a todas las veces que decidió seguir adelante a pesar de las críticas y los malos ratos.

“No me lo creo cuando oigo que estoy nominada en esa categoría. Todo lo que estoy viviendo es algo maravilloso, se lo agradezco a mi familia, a mi mamá. La familia es lo más importante, que crean en ti, que confíen. No te miento, hay veces en las que me digo no quiero, no doy más, pero mi familia me dice que siga. Estoy agradecida. Me siento ganadora porque gracias al público estoy aquí, personas de muchos países se unieron para nominarme”, explicó la joven.

Bravo también dijo no mirar con desdén su pasado como participante de ‘realities’, pues cree que todo ha sumado en su “proceso” de “aprendizaje” y que actualmente siente que puede conectar con la gente gracias a que saben más de su persona y quién es ella fuera de los escenarios.

“Siempre un artista busca su identidad, para mí es importante que las personas la conozcan. Uno debe saber lo que le gusta, a mí me gusta lo urbano, pero lo que me hace diferente es mi esencia, ser Andreína, Andreína en un escenario y Andreína detrás de cámaras, creo que por eso conectan conmigo las personas, no solo ven lo físico, sino también han conectado con mi ser”, afirmó.

“He pasado por muchas cosas duras, siento que son más las duras que las buenas, pero siempre pienso que el proceso es importante para disfrutar de lo mejor que disfruto ahora que es el hoy. Las personas no saben lo que uno tiene que pasar. Es cierto que hay veces que estoy muy bien y me resbalan las cosas, pero a veces no estoy bien y no doy más. Las personas deben aprender a serempáticas y ponerse en el lugar de las demás”, continuó Bravo, quien espera poder visitar el Perú pronto.

“Perú es un lugar hermoso, quiero estar allá. Una de las cosas más importantes para mí es visitarlos, hablar de mi música, conocerlos, hacer un concierto y poder tenerlos de cerquita”, dijo.