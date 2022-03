¡Se viene nueva música! La espera de ARMY se ha terminado. BTS, la agrupación coreana de K-pop, continúa trabajando para sus próximos conciertos, presentaciones y premiaciones. Gracias a la agenda apretada que tienen los idols, se creería que esto los limita significativamente a seguir trabajando en su música en un enfoque personal, por ello V sorprendió a ARMY al anunciar el lanzamiento de su primer mixtape en solitario.

Jungkook, Jimin y V habrían estado trabajando en sus mixtapes en los últimos años como lo revelaron en un Vlive realizado tras los shows de Permission to dance on stage en Los Ángeles. En esta oportunidad, V habría revelado información sobre su álbum.

Con el lanzamiento de su mixtape, V se convierte en el cuarto integrante en preparar y lanzar un álbum solista. La rapline de BTS, son los otros tres miembros, que ya han trabajado en su mixtape en solitario. El esperado recopilatorio musical de V ha causado conmoción en las redes sociales; ARMY espera conocer una fecha concreta y tener algún adelanto del material.

V confirma el lanzamiento de su álbum como solista

Taehyung, el nombre de nacimiento de V de BTS, habría revelado recientemente a través de Weverse sobre su primer mixtape o álbum en solitario. Como cualquier otro día activo en las redes, el cantante V se encargó de responder una serie de preguntas y mensajes de ARMY en Weverse. Así fue como respondió una pregunta en particular: “Taehyung, ¿cuándo saldrá tu mixtape?”

El intérprete de Stigma señaló como respuesta: “Lo lanzaré dentro de este año” refiriéndose a su álbum. Tras este mensaje, ARMY se encargó de hacer tendencia en Twitter ”KTH1 is coming”, el cual sería el nombre del mixtape. Todo apunta a que el integrante de Bangtan ya habría terminado con las grabaciones de su álbum.

Algunos de los tweets en tendencia en Twitter:

— OMG ESTE AÑO SALE EL MIXTAPE DE TAEHYUNG, PREPÁRENSE QUE SE VIENE TREMENDAS JOYITAS!!! 🧎🏻‍♀️



KTH1 IS COMING

TAEHYUNG MIXTAPE IS COMING@BTS_twt pic.twitter.com/TmVI3UYKG9 — rayo ϟ slow (@taegisgod) March 16, 2022

ARMY incluso ha estado especulando de algunas colaboraciones con otros artistas:

“Tengo/siento mucho amor por @BTS_twt y estoy emocionado por su actuación en los Grammy. He estado hablando con V de BTS, es un músico increíble y tiene muchas cosas geniales en las que ha estado trabajando”.



🤯🤯🤯🤯🤯🤯

KTH1 IS COMING

pic.twitter.com/y5oXvjzxAk — Dan ⁷ ☺️ 🇵🇪 💜 (@BTSMicasaOT7) March 16, 2022

A pesar de la confirmación del nuevo material, el idol no ofreció una fecha exacta para el lanzamiento. Lo que sí sabemos es que se estrenará a lo largo del 2022. Taehyung habría estado compartiendo pequeños adelantos de su mixtape en sus redes, sin embargo; estos no serían incluidos en el mixtape como inicialmente se pensó. Los adelantos que V compartió con ARMY no llegarían a ser piezas finalizadas para formar parte del álbum porque el idol habría borrado los archivos de esas canciones en proceso.

Te compartimos algunos de los adelantos que V publicó:

Cada adelanto que nos compartió Taehyung para su mixtape es una obra maestra sin terminar, en tan solo menos de un minuto puede conquistar el corazón de cualquiera con sus composiciones, ese es su increíble talento ♡



KTH1 IS COMING @BTS_twt pic.twitter.com/EGuYUexCjt — 𝐉𝐨𝐬𝐬𝐞𝐥𝐲𝐧 🧸🌸 ᴷᵀᴴ ¹ (@Josscenery) March 16, 2022

¿Qué es un mixtape?

Un mixtape es una recopilación de un trabajo original musical de un artista. Desde colaboraciones, remixs u obras 100% originales desde la composición, producción y más.