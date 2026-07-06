El esperado concierto de tres horas de Dalevuelta será el 17 de julio en el local Vichama | Foto: Difusión
El esperado concierto de tres horas de Dalevuelta será el 17 de julio en el local Vichama | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La historia del punk rock peruano volverá a escribirse este 17 de julio. Dalevuelta, una de las bandas más influyentes y representativas de la generación que redefinió el rock nacional en los años 2000, anuncia un concierto único de tres horas en Vichama, donde por primera vez en su carrera enfrentará en un mismo escenario sus dos discos más emblemáticos: “Fuimos lo que somos” (1999) y “A mí qué chucha tú” (2002), este último reconocido por la crítica especializada como uno de los álbumes fundamentales del punk peruano. La presentación marcará un hito en la historia del grupo y ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más importantes de la discografía rockera nacional de las últimas tres décadas.