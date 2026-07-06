La historia del punk rock peruano volverá a escribirse este 17 de julio. Dalevuelta, una de las bandas más influyentes y representativas de la generación que redefinió el rock nacional en los años 2000, anuncia un concierto único de tres horas en Vichama, donde por primera vez en su carrera enfrentará en un mismo escenario sus dos discos más emblemáticos: “Fuimos lo que somos” (1999) y “A mí qué chucha tú” (2002), este último reconocido por la crítica especializada como uno de los álbumes fundamentales del punk peruano. La presentación marcará un hito en la historia del grupo y ofrecerá un recorrido por algunas de las obras más importantes de la discografía rockera nacional de las últimas tres décadas.

“Este será el concierto más importante en toda nuestra historia. No solo porque vamos a tocar completos los dos discos que marcaron a toda una generación, sino porque representa el reencuentro definitivo con una etapa fundamental de nuestras vidas y con la gente que nunca dejó de creer en nosotros”, señala Renzo Lancho, fundador, vocalista y único compositor de la banda.

“Queremos que sea una experiencia emocional, intensa y honesta. Vamos a recorrer canciones que han acompañado historias personales durante más de veinte años, pero también presentaremos música nueva y mostraremos la banda que somos hoy. Después de volver a los escenarios con fuerza, sentimos que era el momento de hacer un show que estuviera a la altura de nuestra historia”, agrega sobre la velada que incluirá invitados especiales y varias sorpresas para una comunidad de seguidores que ha mantenido viva la leyenda de la banda durante más de dos décadas.

Dalevuelta vive uno de sus momentos más sólidos. Tras regresar con fuerza a la actividad en 2025 como banda invitada de la histórica presentación de Marky Ramone en Lima por los 50 años de los Ramones, la agrupación retomó una intensa agenda de conciertos y lanzamientos. Entre sus producciones más recientes destacan el sencillo “Amor Incomparable” y la serie “Obras Maestras Vol. 1-4”, además de reediciones y registros en vivo de sus discos clásicos. Este año la banda publicará un nuevo álbum acústico en vivo y prepara el lanzamiento de tres canciones inéditas entre septiembre y diciembre. Además, ya trabaja en un ambicioso disco doble previsto para 2027, cuya grabación reunirá a las formaciones de Dalevuelta en Perú y España.

Su videoclip y nuevo material han reafirmado la vigencia de una propuesta que sigue conectando con nuevas generaciones sin perder la esencia melódica, emocional y contestataria que la convirtió en referente del punk rock peruano.

Formada en Lima en 1998, Dalevuelta es considerada por la prensa especializada, investigadores y publicaciones dedicadas al rock peruano como una de las agrupaciones fundamentales en la consolidación de la escena independiente de finales de los noventa y principios de los dos mil.

Sus discos “Fuimos lo que somos” y “A mí qué chucha tú” aparecen recurrentemente en listados de producciones esenciales del rock nacional, mientras que su capacidad de convocatoria ha trascendido generaciones gracias a canciones que combinan la velocidad del punk melódico con letras profundamente emocionales. En 2002, además, la banda fue reconocida como la mejor agrupación en vivo de la escena local, consolidando una reputación que mantiene intacta hasta la actualidad.

A lo largo de su trayectoria han impulsado iniciativas culturales como “El Rock es Cultura”, compartido escenario con figuras internacionales y construido una de las comunidades de seguidores más fieles del país, conocida como la “Familia Dalevuelta”, fenómeno que incluso ha sido retratado en un documental.

El próximo 17 de julio, en Vichama, la banda volverá a demostrar por qué sigue siendo uno de los nombres más importantes, influyentes y vigentes de la historia reciente del rock peruano.

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