El 8 de junio del 2018 a la 1:45 a.m. la vida de Daniela Darcourt cambió completamente. El debut de la artista estuvo acompañado por una serie de eventos desafortunados que se ha repetido durante sus posteriores cumpleaños. A la espera del lanzamiento de su nuevo álbum “Catarsis” el 20 de abril, la cantante reza para no se repita la historia.

Con tan solo 26 años, la artista ya lidera el movimiento salsero peruano que tiene entre sus filas a cantantes como Yahaira Plasencia o Josimar, ofrecerá un álbum diferente. Entre sus más grandes éxitos se encuentran temas como “Probablemente”, “Señor Mentira” o el icónico “No me lo creo”, tema en que Tito Nieves acompaña de manera magistral a la cantante.

Con tan solo 26 años, la artista ya lidera el movimiento salsero peruano que tiene entre sus filas a cantantes como Yahaira Plasencia o Josimar, ofrecerá un álbum diferente. Entre sus más grandes éxitos se encuentran temas como "Probablemente", "Señor Mentira" o el icónico "No me lo creo", tema en que Tito Nieves acompaña de manera magistral a la cantante.

-¿Qué podemos esperar previo al lanzamiento del álbum?

Se lanzará el 3 de marzo “Ya no te amo”, un tema que habla del momento en el que uno logra superar a alguien y aprende a encontrar un espacio para uno mismo. Esto va con concepto de empoderamiento, un tema con el que siempre se me ha visto. Yo soy la mujer que siempre le canto al desamor y hago basura a todos los hombres que se creen con el derecho de hacer con una lo que les da la gana.

Además, funciona como un gancho para que visiten el álbum y digan: “Espérate, Daniela acaba de decirnos ‘Ya no te amo’, ahora me dice ‘Se me fue la vida’ y después me habla sobre hacer cosas prohibidas”. Yo nunca he hablado de eso, pero ahora me estoy atreviendo a hacer esto.

Hay mucha gente que está soltera porque no se arriesga a estar con alguien, piensan que es campo minado y que no vale la pena esa persona, aunque se mueran por ella. Esa ola de sentimientos está dentro de este álbum y que próximamente estará en los escenarios también.

Previo al lanzamiento de "Catarsis" se estrenará "Ya no te amo", tema que busca causar diferentes emociones en el público / ALESSANDRO CURRARINO

-¿Cómo fue el proceso de creación de este disco?

Estas producciones que ya tengo avanzadas, que son más de la mitad del disco, fueron hechas a partir de las 7 de la noche, algo tiene la noche y la madrugada que al artista lo dejan volar, lo dejan de mucha más sabiduría musical porque fluyen más las cosas por alguna extraña razón.

Ahora con el apoyo de músicos y productores internacionales, sin desmerecer el trabajo que hemos hecho en Perú, he tenido el place de trabajar mientras aprendíamos y compartíamos. De cierta manera, seguíamos creciendo como lo hemos venido haciendo.

Ahora me estoy yendo a Miami con uno de los productores de Marc Anthony para terminar esta producción maravillosa. Más allá de que sea productor de ese cantante, es la forma en cómo me demuestra su respeto, su trabajo e interés de estar en este proyecto, lo que me llena el alma de sobremanera.

-¿Cuál es la diferencia entre tu álbum anterior y “Catarsis”?

Es bastante diferente porque para el álbum anterior yo traje de Cuba al maestro Alain Pérez, él estuvo aquí junto con mi directora y mis músicos en una especie de laboratorio dentro de un estudio. Ahora ha sido diferente porque he sido yo la que se ha trasladado de hábitat.

En este nuevo lugar todos hemos estado un día completo solo para maquetear una canción, al día siguiente para dar ideas de coros, de guías, bases instrumentales y luego de eso, un día para poner la voz final y que salga el producto como tal.

"Lo nuevo que buscamos en este álbum es hacer que el público también se involucre más con las canciones, no solo con palmas o levantándose a aplaudir, sino darles la sensación de que sean productores de algo mío".

-¿Por qué se llama “Catarsis”?

Es una palabra que el mundo no lo suele usar, es potente y hasta da miedo. Se llama “Catarsis” por los momentos que he venido atravesando. De pasar de tener muchos amigos a casi no tener amigos, de haber tenido relaciones fallidas a mantener una relación muy sólida y bonita, pasar de tener problemas en casa y ahora vivir una vida armoniosa.

Además, por la sencilla razón de que todas las personas están todos los días cuestionándose: “¿Realmente quiero ponerme al frente de mí y detallarme los errores o felicitarme por algunas cosas?”, es que viene la catarsis. Todos tenemos esos vaivenes de sentimientos y emociones.

Daniela Darcourt, cantante que lidera la salsa peruana lanzará su próximo disco "Catarsis" / ALESSANDRO CURRARINO

-¿Ese vaivén de emociones como se refleje en los temas de este nuevo álbum?

Dentro de poco saldrá el adelanto del álbum “Ya no te amo”, pero también dentro del álbum hay una canción que se llama “Se me fue la vida”. Cualquier persona que escuche el álbum en su casa me dirá: “Hace unos momentos estabas empoderada ¿Y ahora me vienes a decir que ya no hay vida porque el hombre se te fue?”. Así es esto, un vaivén de emociones.

Es un sentimiento muy personal de las personas el encontrarse a un millón un día y al siguiente sentirse bajo cero y luego sentirse bajo cero. Así me he sentido yo por bastante tiempo y así me siento a veces, porque el ser artista no es solo creación y producción, necesito pasar tiempo con las personas que amo.

-¿Qué puede encontrar el público dentro de este álbum?

No quiero dar una estructura de concepto para que el público la adopte, sino que quiero que esto de adapte a ellos. Ya falta muy poco para que vean lo que se encuentra dentro de este álbum, las sensaciones y colores que vive dentro del álbum.

Lo nuevo que buscamos en este álbum es hacer que el público también se involucre más con las canciones, no solo con palmas o levantándose a aplaudir, sino darles la sensación de que sean productores de algo mío, ya para el 20 de abril trasladaremos todas estas emociones al anfiteatro del Parque de la Exposición. Será dos días después de mi cumpleaños. Ósea, mi cumpleaños cae un jueves y aprovechando el fin de semana espero pasarla bien y hacer catarsis junto con todo el público.