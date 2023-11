Si en la tendencia actual de TikToks y tutoriales de YouTube el ukelele es el instrumento de moda, Danitse Palomino eligió otro instrumento de cuerda que podría lucir parecido, pero es muy diferente. Porque el charango que ama es, de lejos, más exigente. Diez cuerdas que requieren fuerza en la mano, que le sacan callos, que hay que pellizcar y rasgar con técnica depurada. “Al charango hay que buscarlo, hay que darle amor buen rato”, dice la cantautora e historiadora peruana.

De esas experimentaciones con el charango es que ha salido “Augurio”, su más reciente álbum, y uno de los mejores entre la producción peruana del año. “En este disco interpreto el charango bajo, que es una modificación contemporánea del charango tradicional –explica Danitse–. Es la misma afinación, solo que octaveada. Tiene cuerdas de arpa y de guitarra. Y también es súper agudo, como un instrumento más solista”.

“Nadie me enseñó a tocarlo, así que he tenido que descubrir cómo sacarle un sonido bonito. Eso me ha permitido desarrollar mi propia técnica. Y como las cuerdas son de arpa, entonces el posee un color andino tradicional”, agrega sobre el proceso de composición de los nueve temas que conforman “Augurio”, ya disponible en plataformas digitales.

REIVINDICAR LAS CUERDAS

Un disco que destaca no solo por lo musical, sino también por lo simbólico. Porque el charango es, cómo no, un instrumento que encarna lo andino y, por ello, durante mucho tiempo se minimizó o invisibilizó. Danitse lo sabe mejor que nadie, pues en su calidad de historiadora también se ha dedicado a investigar la evolución en el tiempo del instrumento.

“Lo que busco [con mi tesis] es entender cómo el charango ingresa al discurso de la música nacional. Con la reivindicación de lo campesino y de lo indígena ocurrida en los años 70, su presencia se refuerza, aparece un terreno fértil para que el charango emerja. Porque fue un instrumento marginado, asociado al campo, rechazado en los espacios urbanos. Hay varios estudios de eso”, comenta la artista, mencionando los esfuerzos hechos por figuras como José María Arguedas o Josafat Roel Pineda.

En cuanto a su ejecución y exponentes, Danitse destaca el trabajo con el charango del cusqueño Julio Benavente, o el caso del argentino Gustavo Santaolalla, destacado intérprete del ronroco, una variante del instrumento en cuestión.

“Cuando decidí usar el instrumento para crear el disco, era muy fuerte el significado que cargaba –afirma–. Porque al ponerme un charango encima, ya no estaba hablando solo de mi historia personal, sino que estaba presentando una historia colectiva, el símbolo de todo un trajín colectivo. Y eso naturalmente se evidenció en las canciones”.