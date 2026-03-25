Resumen

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El cantante Norberto Vélez llega por primera vez al Perú. (Foto: Difusión)
El cantante Norberto Vélez llega por primera vez al Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El proyecto Desde la Loma Fest se presentará por primera vez en el Perú con el cantante puertorriqueño Norberto Vélez. El evento se realizará el sábado 30 de mayo en Scencia de La Molina y reunirá a seguidores de la salsa en un concierto con más de dos horas de música en vivo.