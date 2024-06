El cantante Eddy Herrera, conocido por éxitos como “Amor vuelve” y “Pégame tu vicio”, marcará su regreso a Perú para realizar un show junto a toda su orquesta el próximo sábado 7 de septiembre, en el Círculo Militar de Jesús María. Las entradas estarán a la venta en Teleticket desde este martes con un 20% de descuento con cualquier medio de pago.

Considerado como uno de los exponentes más representativos del género en América Latina, Eddy Herrera vuelve a Perú en el marco de la celebración por sus 35 años de trayectoria musical.

“Hoy Eddy Herrera les debe un agradecimiento inmenso a los fans por todo lo que me dan. Perú siempre me ha dado su amor, cariño y me siento feliz y honrado de celebrar 35 años”, dijo el cantante mediante sus redes sociales.

Prueba de su vigencia musical es que el tema “Amor vuelve” continúa sonando en todas las radios. Además, la canción grabada con Grupo 5 en un especial que ya cuenta con más de 85 millones de reproducciones en YouTube.

Para el show de Eddy Herrera en Lima, Tropimusic, empresa encargada del evento, confirmó que el dominicano compartirá escenario con los Hermanos Yaipén, Los Méndez, JP El Chamaco, Brunella Torpoco, La Primerísima, Barrio Fino, Álvaro Rod, entre otros. Las entradas están a la venta a partir de este martes en Teleticket con un 20% de descuento con cualquier medio de pago.

Shakira vivió incómodo momento: fanático intentó besarla en la boca durante un evento