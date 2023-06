El icónico cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” regresará tras años de ausencia a México con una gira de varios conciertos por todo el país, algunos de los que tendrán fines benéficos.

El artista se presentará en el Pepsi Center de Ciudad de México los próximos 13 y 14 de septiembre; dos días después en el Auditorio Pabellón M de la norteña ciudad de Monterrey; el 23 del mismo mes en el Forum Mundo Imperial de la costeña Acapulco, y al final en Playa del Carmen, evento para el que todavía no hay fecha definida.

“No sé cuanto tiempo tenia sin venir a México (...). Fue el primer país que visité en mi gira internacional Y, si alguna vez vaya a concluir algo, quisiese que fuese aquí, tengo hermosísimos recuerdos de este país”, dijo Rodríguez este miércoles en una conferencia de prensa.

En su retorno a México, el venezolano indicó que interpretará canciones nuevas como “Amores que engañan”, pero que repasará una veintena de sus mayores éxitos.

“Traigo cosas que le debo a México, pero es repasar lo que la gente quiere escuchar. He grabado como 600 canciones, pero en el show tenemos 25, es imposible cantarlas todas. Estaremos tratando de recordar y divertirnos”, adelantó.

La recaudación de los dos conciertos que celebrará en la capital mexicana irán destinados a Reintegra A.C., asociación que busca la justicia social a través de la prevención del delito entre los jóvenes que viven en entornos de violencia.

“Nos da mucho gusto hacer este evento con ‘El Puma’. Con este evento vamos a recaudar fondos para seguir cambiando esta ciudad que tanto lo necesita”, dijo Jimena Cándano, directora de Reintegra.

Además de esta nueva gira por México, el cantante señaló que está trabajando en una serie documental sobre su vida en la que se revelará “toda la verdad” de lo sucedido a lo largo de sus 80 años de vida.

Uno de los momentos más complejos que ha atravesado fue el doble transplante pulmonar que tuvo tras años luchando contra una fibrosis pulmonar sin cura en 2017.

“Tuve la cosa de los pulmones, la pandemia, un estancamiento de como cinco años, y espero que se normalicen las cosas ahora y reencontrarme con ustedes”, explicó al ser cuestionado por su ausencia de México, uno de los países donde es más idolatrado, durante años.

La enfermedad, admitió, le ha hecho cambiar de un carácter “impulsivo y violento” a otro más paciente y sereno, pero no le ha hecho perder de vista su prioridad como artista: estar cerca de la gente.

“El artista, cuando comienza, lucha por darse de conocer, y cuando llega lucha por pasar desapercibido. No es coherente, yo asumo una responsabilidad que yo mismo he creado de ser reconocido (...). Quiero dar, dar y dar hasta que me quede seco”, sentenció.

CON INFORMACIÓN DE EFE.