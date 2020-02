El mundo está hablando de la presentación de Jennifer López y Shakira en el medio tiempo del Super Bowl. Este espectáculo, que reivindicara a los latinos en Estados Unidos, tuvo una presentación sorpresa que enterneció a todos los televidentes: Emme Muñiz, la hija y heredera del talento de Jennifer López y Marc Anthony.

La pequeña de 11 años, que el próximo 22 de febrero cumplirá 12 años, estuvo acompañada de un grupo de niñas vestidas de blanco con una sudadera con la bandera de Estados Unidos en plateado, un diseño típico de la marca de ropa que tenía su madre a inicios del 2000.

Tras la salida del colombiano J Balvin, Emme entró a escena para acompañar a su mamá y entonó uno de los temas más exitosos de Jlo “Let’s Get Loud”, canción con la que Jennifer López abrió la final de la Copa mundial femenina en 1999 en Estados Unidos. Esta vez el tono del tema fue más pausado y al estilo de la jovencita.

La pre adolescente llevó sudadera de la marca Versace, firma que también vistió a su madre en esa noche, una falda de tul blanca y botas blancas de cordones. En la batería, la acompañó Shakira.

Emme Muniz hija de Jennifer Lopez. (Foto: AFP)

A Emme se le vio muy desenvuelta en el escenario, algo que para ella era difícil al inicio, según reveló en un video del canal de YouTube de su madre.

Al rato, apareció nuevamente la diva del Bronx, vestida con un enterizo plateado y cubierta con una enorme capa que por un lado tenía la bandera de Estados Unidos y por otra la de Puerto Rico. Ambos padres de Emme tiene ascendencia puertorriqueña.

Jennifer López y Emme en el Super Bowl. (Foto: AFP)

Después de la magnífica presentación de “Let’s Get Loud”, Emme entonó “Born in the USA”. Esta canción, de Bruce Springsteen escrita en 1984, es como un himno de Estados Unidos, sin embargo, también es una crítica a la participación de ese país en la Guerra de Vietnam, y al trato que le ha dado a los veteranos de dicho conflicto. Por eso llamó mucho la atención que fuera interpretado en el Super Bowl, quizás es un mensaje de la no violencia.

Marc Anthony al ver el espectáculo de Emme junto a Jennifer López utilizó su cuenta de Instagram para decirle lo muy orgulloso que se siente de ella.

“Emme, papá está muy orgulloso de ti. Eres mi corazón y yo siempre seré el tuyo”, escribió el cantante.

De la timidez al Super Bowl

“Cuando era chiquita solía ser realmente tímida a la hora de cantar para otras personas. Pero ya no lo soy”, reveló Emme en uno de los videos que suele hacer Jennifer López para documentar sus giras y vida diaria.

La primera vez que Jennifer López mostró públicamente el talento de Emme fue el año pasado en mayo. La pequeña aprovechó los ensayos de la gira de su madre para cantar una canción “If I Ain’t Got You”, de Alicia Keys, y el vídeo se hizo viral.

Después que el video se compartió por varios medios, la cantante estadounidense dijo a Entertainment Tonight que Emme “tiene la voz de su padre”.

En el video también se escucha que Jennifer López le propone a Emme cantar con ella en sus conciertos, tímidamente responde que no. “Lo veremos, no tienes que hacerlo si no quiere", dice su orgullosa madre y le da un beso.

En junio del 2019, fue la primera vez que López compartió escenario con su pequeña hija. Emme entonó unas estrofas de “Limitless”, canción que compuso para la película “Second Act” y cuyo videoclip tiene a Emme como una de las protagonistas.

Emme sorprendió al público que había asistido al concierto de su madre, e incluso algunos fans se atrevieron a decir que creen que será más exitosa que sus padres por el registro de voz que maneja.

Max, hermano gemelo de Emme, hasta el momento no ha mostrado públicamente su talento, pero siempre se muestra cariñoso y atento con su hermanita.

Jennifer López y Marc Anthony con Emme y Mark en brazos en el 2008. (Foto: AFP)

La hija de Marc Anthony ha experimentado durante años con la música, sin embargo, recién en el último año ha experimentado mucho más al lado de su madre.

“Lo he hecho para la escuela…pero nada como esto”, explicó Emme, mientras compartía su voz en un escenario con la artista. “Generalmente las luces son demasiado brillantes frente a mis ojos así que no puedo ver a nadie lo cual es bueno. Yo solo miro a mi mamá”, agregó.

“Me gusta ensayar porque en unas horas estarás en frente de 20 mil personas, y eso es divertido”, mencionó.

Jennifer Lopez junto a Emme Maribel Muniz en el 2013. (Foto: AFP)

Emme ya no es más la pequeña tímida que apenas se dejaba ver con su madre en eventos de moda. Ahora, parece estar decidida a seguir los pasos de sus padres, y ser tan o más grande que ellos.

