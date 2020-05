Eusebio ‘Chato’ Grados, uno de los más populares referentes del folclor peruano, falleció este sábado producto de un paro cardíaco y tras luchar con diversos males desde el 2016, cuando le diagnosticaron cáncer a la médula ósea e insuficiencia renal crónica.

El artista oriundo de Cerro Pasco fue descubierto en los años sesenta por el promotor Luis Pizarro Cerrón, cuya caravana, al pasar por el asentamiento minero de Atacocha, donde su familia se dedicaba a la minería, lo descubrió.

En aquella caravana estaba la cantante Carmen Pizarro. A ella la invitaron al colegio del entonces adolescente ‘Chato’ Grados y su profesor le pidió que prepare dos canciones para darles la bienvenida a los artistas, entre los que también estaban la ‘Pastorita’ Huaracina y el ‘Indio’ Mayta. “Cuando me escucharon quedaron sorprendidos y hablaron con mi madre para poder traerme a la capital. Así a los 14 años viajé a Lima para hacer mis pininos. Pero al segundo año recibimos un telegrama en el que nos comunicaban que mi madre estaba gravemente enferma, y regresé”, contó el cantante en la que fue su última entrevista con El Comercio.

En aquel diálogo, Grados también recordó cómo tuvo una segunda oportunidad en la música gracias a Ángel Dámaso. “Él me encontró jugando fútbol. Estaba buscando un guitarrista y le habían dicho que yo tocaba muy bien. Acepté (acompañarlo en su gira) sin preguntar cuánto iba a ganar”.

EL REY DEL “PÍO-PÍO”

La fama en la capital llegaría en la década de los 80, gracias al tema que hoy es un referente de nuestra cultura popular: “El Pío-Pío”.

“A mí me contratan para viajar a Huancayo a un lugar llamado Chongos Bajo. Después de mi presentación me fui con otros músicos y cantantes a la plaza donde había un concurso de Huaylarsh. Allí apareció mi amigo Luis Anglas con una composición a la que le faltaba la letra. La escuché y me gustó. Justo cuando mi amigo termina de tocar aparecen, en medio de la lluvia torrencial, unos patos y pollos corriendo. En medio de esa situación nos inspiramos. Yo me puse a cantar y de repente aparecieron más músicos que se sumaban al tema y muchas personas empezaron a bailar”, dijo Grados en El Comercio, donde también realizó una interpretación en vivo del tema:

“Yo me siento muy orgulloso de esa canción y de haber contribuido a mi patria con una expresión musical”, añadió Grados, quien en vida fue declarado Personalidad Meritoria de la Cultura por el Mincul.