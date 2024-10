Gian Marco Zignago ha llegado al corazón de miles a través de sus canciones. Esta vez, intenta tocar el alma de su público con el desafío más grande de su carrera: “Mi Vida en Sol Mayor”.

Tras la tercera llamada, las luces se apagan en La Cúpula de las Artes, sumiendo la sala en expectación. En el centro del escenario, con un polo y pantalón negros, aparece el ganador de tres Grammy Latinos. Apenas una luz intensa cae sobre él, una ovación ensordecedora lo envuelve, dándole la bienvenida a su viaje más íntimo y revelador. Un recorrido emocional, en el que desvela tanto las partes hermosas como las pruebas que enfrentó, así como también sus sueños realizados y aquellos que aún lo mantienen en movimiento.

Cuando el silencio vuelve a apoderarse de la sala, la voz de su madre, Regina Alcover, aparece como un susurro lleno de ternura y certeza. Ella le asegura que encontrará nuevos caminos, que su arte crecerá y lo llevará lejos, y le pide que confíe, sin dudar.

Esa voz lo transporta a su infancia, cuando la acompañaba al teatro, a aquellos días entre bambalinas que le abrieron el mundo de la actuación. Recuerda con especial emoción su primera experiencia en el escenario, a los once años, con “Papito piernas largas”. También revive el intenso monólogo que interpretó años después en “Un Don Juan en el infierno”, bajo la dirección de Oswaldo Cattone.

“No soy actor; soy músico, cantante, trovador y compositor. Escribo lo que canto y canto lo que escribo”, asiente. Tras ello, los aplausos estallaron con una fuerza renovada.

Con música, personajes, risas y drama, Zignago explora en “Mi Vida en Sol Mayor” los rincones más profundos de su historia. Dedica un espacio al amor, a “su primer y más curvilíneo amor”: su guitarra, a sus hijos (Nicole, Fabián y Abril) y a sus padres (Regina y Joe Danova), quienes se divorciaron cuando el músico tenía cuatro años.

“Mis padres me enseñaron el amor, pero también que el amor no siempre es suficiente.... Soy el hijo del amor y el caos, pero cuando parecía que el caos iba a ganar, la música me salvó”, confiesa.

Historia hecha canción

Sus inicios musicales en el Canta Rana de Barranco, así como su historia posterior con Emilio Estefan forman parte de este espectáculo, fruto de un proceso de creación y producción impulsado por el amor, la pasión y un poco de locura que Gian Marco emprendió hace dos años.

“La mía es una historia de éxito, pero detrás de cada éxito hay obstáculos, frustraciones y detrás de cada logro hay tres o cuatro puertas que se cerraron”, relata, para luego dar paso a sus clásicos temas: “Te temas más famosos: “Te mentiría”, “Retrato”, “Dos historias”, “No puedo amarte” y “Canción de amor”. Cuando llegó el turno de “Hasta que vuelvas conmigo” fue ovacionado nuevamente por el público.

A través de sus canciones, Gian Marco hace un recorrido por su vida. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Como un eco persistente a lo largo del unipersonal una pregunta ronda a Gian Marco: “¿Quieres cantar para un grupo de gente o para un país y más allá?” Las respuestas se revelan en imágenes de premios recibidos, conciertos abarrotados y colaboraciones memorables.

“En el escenario me siento poderoso. Lo hago para vencer mis miedos, a veces entra en mi ojo una tormenta, a veces recuerdo cuando me quedé solo. A mamá la dejé de ver seis años, papá desapareció, no había nadie al lado. Yo no quería sentir, no quería estar aquí. Pero gracias a esas tormentas soy el hombre que soy ahora”, asiente satisfecho.

La música llevó a Gian Marco al escenario de un teatro, lo sanó, lo curó y lo elevó hasta lo más alto. “La música si no la escuchas, no te habla; si la utilizas, te revuelca; pero si la amas, se queda contigo para toda la vida”, sentencia con emoción. En el escenario deja atrás todos sus miedos. Y Esta vez, el público lo ovaciona de pie.

