Después de haber estado en silencio por un poco más de un año, Jorge Velásquez decidió volver al estudio para seguir con su carrera y, sobre todo, experimentar. Y ahora presenta los resultados de su nuevo proyecto, Velásquez: la canción “6x8″.

La producción del tema -cuyo título hace referencia al compás que caracteriza a la música afroperuana- fue realizada por el ganador del Grammy Matías Cella, artista argentino conocido por trabajar con Jorge Drexler y Kevin Johansen.

“Velasquez es mi honestidad musical”, expresa Jorge Velásquez. “Es por eso que ‘6x8’ me da esa libertad de experimentar y redescubrir algunos referentes que influyeron en mi. Toco guitarra desde los 8 años y no me detuve. Pasé por muchos estilos y luego se convirtió en una necesidad de vida. Incluso, escribo canciones desde hace mucho y he aportado de esa manera a otras bandas… Me siento cómodo haciendo eso, pero ya necesitaba un proyecto que me permitiera dejar libre mi creatividad, y creo que esta canción me da eso. Es un primer sencillo. Después vendrá un disco completo. Decidí que era un buen momento para irme por este estilo”.

Portada de la canción "6x8".

Como se recuerda, Jorge Velásquez estuvo al mando de Korea, banda que sonaba a base de chill Wave, electrónica, jazz, rock y pop, y con quienes sacó el EP “Algo Especial” (2018). “Fue un proyecto que arrancó de una manera y luego cambió”, expresa. “Lo considero hoy como un colectivo musical con los que, probablemente, saque más discos en un futuro cercano. Me enseñó mucho y me permitió darme el lujo de escribir canciones, cantarlas. La experiencia de producir en otro país, con gente muy capa, también fue muy importante”.

Al igual que su colegas, el cantautor nacional se ha movido por conciertos virtuales. Espera que esta temporada pase pronto para volver a tener conexión con el público. “Estos meses he participado en varios live streamings tanto locales, como internacionales. Me gusta ese concepto, pero creo que la música, como muchos procesos comunicativos, necesitan del receptor para que la magia se proyecte. Esperemos que pronto podamos volver a esto”, finaliza.