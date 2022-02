Conforme a los criterios de Saber más

Pegajosa y bailable. Probablemente los dos adjetivos más certeros para describir la música de Jungle, dueto de electrónica formado en Inglaterra y compuesto por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, que con tres discos de estudio –“Jungle” (2014), “For Ever” (2018), “Loving in Stereo” (2021)– se han hecho de una fama importante, en especial entre Europa y Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: LP regresa a Lima para ofrecer un único y esperado concierto el 31 de marzo

¿Pero pueden trasladar la energía de sus discos y sus seductores videoclips (basta buscar en YouTube “Casio” o “Keep Moving”) a un show completo en vivo? Claro que sí, y quizá aún mejor. “Cuando tocamos en vivo sabemos que el público quiere pasar un buen momento y olvidarse de todo lo que ocurre a su alrededor –responde a El Comercio Tom McFarland, vía Zoom–. Por eso tratamos de incluir siempre los grandes ‘hits’, transmitir a la gente la mayor energía posible”.

Para sus intensos y muy celebrados conciertos –como el que ofrecerán en Lima el próximo 15 de marzo, traídos por Veltrac–, los Jungle suelen estar acompañados de varios músicos más, como para darle vivacidad y volumen a esa mezcla de disco, funk, soul y otros ritmos que están siempre dispuestos a acoplar en su producción. “Escuchamos de todo. No hay nada que esté fuera de los límites de lo que podamos tomar como inspiración”, advierte McFarland.

BAILAR, PESE A TODO

Con el pelo cortado al rape y el acento cerrado del londinense promedio, McFarland parece cumplir el estereotipo del ‘hooligan’. Pero habla sereno, se confiesa hincha del Queens Park Rangers, y dice que no le molesta que su equipo juegue hoy por hoy en la Championship, segunda división inglesa. “Como que me gusta ser un ‘underdog’”, afirma. Consultado sobre las chances de Inglaterra en el próximo mundial, responde con dudas: “Depende de si podremos manejar el calor que hará en Qatar (risas)”.

Volviendo a la música, le preguntamos sobre su particular éxito en derechos de autor y regalías, gracias a la utilización de su música en comerciales, videojuegos, películas y series (una reciente es “Inventing Anna”, por ejemplo), entre otro material donde se suelen escuchar sus temas, amén del innegable gancho que contienen.

“En especial cuando llegan pedidos de cosas como Netflix, por ejemplo, nuestro manager viene y nos pregunta qué nos parece poner nuestra música en tal o cual programa. Y bueno, nosotros somos muy visuales también, así que cuando algún creador cree que lo que hacemos puede encajar con su escena, usualmente estamos dispuestos a ayudar”, explica.

Sobre esa visualidad en su trabajo, McFarland afirma que sus videoclips –reconocibles por sus coreografías, casi siempre con un mismo elenco de baile– funcionan como una suerte de referencia para que la gente sepa qué hacer con su música. “Nos gusta que los vean y sepan que pueden bailar”, dice.

Pulsión por la pista de baile que seguramente se hará sentir en su concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. ¿Preocupación por la pandemia y las restricciones? “Es difícil tener una opinión –confiesa McFarland–. Los países son diferentes y aplican reglas diferentes. Obviamente nosotros no queremos poner en riesgo a nadie. Queremos a todos sanos y felices. También sabemos que no todos los países han manejado bien la pandemia. Y con eso no quiero decir que en el Reino Unido lo hayamos manejado bien, porque en realidad ha sido una mierda”.

“Pero haya o no límites en el aforo u otras restricciones, eso no va a afectar lo que vamos a entregar –apunta el músico–. Tengan por seguro que siempre nos daremos al 100%”. La fiesta está asegurada entonces.

Más información

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

Fecha: martes 15 de marzo.

Entradas: Joinnus.com.