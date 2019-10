Kaiser Chiefs, banda inglesa de inicios de la década del 2000, se presentará por primera vez en el Perú esta noche para traer sus canciones más reconocidas, así como material de su más reciente álbum, “Duck”.

“Es la sexta vez que venimos a Sudamérica, si no me equivoco, pero es la primera vez que vamos a tocar en Perú, y no sé por qué recién ahora”, comentó el bajista de la banda, Simon Rix, en una entrevista que dio a El Comercio.

“Estoy ansioso. Mucha gente que conozco ha visitado el Perú antes, en sus vacaciones. Me dicen que es hermoso, interesante. Nunca he estado por allá, así que espero pasarla de lo mejor”.

Rix ha sido parte de Kaiser Chiefs desde su creación e incluso antes de que definieran el nombre actual de la banda, por allá en el 2004. Como tal, sabe que su reciente disco ha sido un retorno al estilo que tenían cuando lanzaron sus primeros dos discos y sus más conocidos hits como “Ruby” y Everyday I love you less and less”.

“Ha sido uno de los discos más difíciles que hemos hecho. Suena como Kaiser Chiefs, todo el mundo reconoce eso, pero fue difícil, muy difícil equilibrar eso con nuevos sonidos. Hay mucha fuerza, mucha percusión”, nos comentó Simon luego de presentarse en Sao Paulo y antes de las fechas de gira en Argentina y Chile durante el fin de semana.

Los integrantes de la banda aseguran que la recepción en vivo de su nuevo disco ha sido muy buena en Inglaterra y Estados Unidos, pero que recién en los últimos años han comenzado a sentir cómo son recibidos en Latinoamérica a través de sus presentaciones en vivo.

“Lo hemos tocado en vivo y hemos sentido que la gente, nuevos y conocidos, lo han recibido muy bien […] Aunque hemos visitado Sudamérica recién estos últimos años, la hemos pasado muy bien”.

Simon terminó sin precisar si hay algún tipo de pronóstico sobre nuevo material de Kaiser Chiefs el próximo año, pero recordó que tienen conciertos por América y luego por Europa hasta los primeros meses del 2020, algo que los mantendrá ocupados en el futuro inmediato.

“Tenemos bastantes presentaciones el próximo año, pero sí, me gustaría volver a Perú. Nos encanta tocar en vivo y visitar lugares nuevos”.

EL DATO

El concierto de Muse, que incluye a la banda Kaiser Chiefs, se realzará este martes 15 de octubre en el Jockey Club del Perú. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.