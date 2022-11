La cantante Karol G tiene un nuevo tema para poner a bailar a sus seguidores. Se trata de “Cairo”, un lanzamiento que llega en el marco de un año cargado de novedades.

Tras conquistar los escenarios en Estados Unidos y convertir su gira “$trip Love Tour” en la más taquillera de una artista femenina latina, Karol G presentó la canción que trabajó junto al productor Ovy On The Drums.

Fiel a su estilo, en este nuevo tema, la colombiana combina diferentes sonidos y canta sobre el amor de una manera original. En este caso, sobre la historia de una chica que se ha enamorado a pesar de estar buscando solo diversión.

“Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno. No me gustaba dormir con nadie. Ahora, si no es con él a mi la’o, no me duermo”, canta la artista en el tema cuyo video puedes ver aquí:

El video musical fue grabado en la ciudad de Cairo en Egipto, bajo la producción de Pedro Artola y dirigido por WEOWNTHECITY.

“Más allá de estar en mi Top 5 de lugares del mundo que soñaba conocer, tenía una visión un poco más ambiciosa en este país: cerrar las Calles, la esfinge y las pirámides de Egipto para lograr un video que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón. Ese momento majestuoso cuando yo misma llegué a este lugar y vi que después de lo difícil que fue lograrlo, ya era una realidad, lo guardo como una de las mejores sensaciones de mi vida”, escribió la colombiana en Instagram sobre esta producción: