Cuando pensamos en los cantantes peruanos de éxito internacional, puede que la figura de un hombre con cabeza de televisor no esté entre ellos.

Stefano Fernández es un artista urbano que ha preferido el anonimato en su vida diaria. En internet, en cambio, donde toma por nombre Kid Flex, es un furor que logró posicionarse en el primer lugar de los artistas más virales de Spotify de Perú, Argentina, Colombia, México, Costa Rica y Chile. Como registro de su éxito están las más de 120 millones de reproducciones a su tema “Seguro Te Pierdo” (2020, colaboración con Sergi), producto de un trabajo arduo, por no decir obsesivo, que lo llevó a componer una canción a diario y subirla a YouTube.

De esa época surgieron otras canciones como “Juguemos”, “No Necesito tu amor” o “Solo”. Pero quizá su mayor logro fue ser uno de los dos peruanos en firmar con Warner Music Latina, hecho que le aseguró vivir solo de la música y dejar de lado las madrugadas de trabajo incesante que ya empezaban a consumir sus días.

Kid Flex se desprende por primera vez de su casco tras realizar su carrera musical basada en el anonimato. / Alessandro Currarino

“Llegó un momento en el que sentí que [la rutina] era desgastante y no estaba disfrutando mi vida, sentí que el 80% del día era totalmente virtual y yo no paraba de crecer en números, pero a veces todo eso es una adicción”, dijo el cantante en entrevista exclusiva con El Comercio.

Dos años después, Kid Flex se mantiene como uno de los artistas urbanos más escuchados del Perú y México. En redes sociales, sus canciones tienen acogida, aunque él asegura no trabajar activamente en la viralización con bailes ni jugar a ser influencer. De hecho, mantiene distancia de las plataformas digitales, pues ya no es tan activo en Spotify, aunque piensa cambiar esto ahora que ha lanzado su nuevo tema, “Amor verdadero”.

Sobre su nuevo tema, se trata de la composición original de uno de sus seguidores seguidores [que surgió en una sesión de Twitch], a la que él modificó hasta darle forma a la versión ya conocida. Los comentarios son positivos y demuestran, una vez más, que tiene un público sólido que lo alienta.

— ¿Cuál es la historia detrás de tu inseparable casco de televisión?

Al inicio de mi carrera hice un logo para comenzar a subir mis canciones, una cara compuesta por la letra “X” y un corazón [X_ ♥]. Cuando un seguidor me envía esa imagen colocada dentro de un televisor, me gustó mucho el concepto. Empecé el proyecto sin decirle a ninguno de mis amigos, fue secreto por mucho tiempo. No quería sentir ninguna mala vibra, entonces prefería hacer mi proyecto solo y que nadie me diga cómo hacer las cosas. Si me iba mal, no se enteraban; si me iba bien, después se los diría. Aproveché el logo para no mostrarme, ya después le di el significado especial. El corazón es el amor por el que nos movemos todos y la “X” representa la equidad. El televisor es porque todos somos una pantalla y, al fin de cabo, cada uno muestra lo que le quiere mostrar.

— ¿Qué te motivó a iniciar a cantar sobre bases de Lofi HipHop?

Básicamente es un género que surge en internet. Escuchaba artistas que rapeaban sobre Lofi HipHop, pero no había ningún cantante, era extraño. Ahora ya hay mucha más gente y es una rama de la música que se comenzó a abrir, pero yo soy de los primero que empezaron a cantar sobre estas bases. Quería expresarme y en un principio intenté rapear, pero a mí no me fluye y siento que mi voz no sirve para temas más movidos.

— Tus canciones suelen tocar tópicos relacionados al amor o desamor. ¿De dónde te surge la inspiración?

Al principio solo eran cosas que sentía, pero siempre desde el lado de la imaginación. Construía la historia del personaje del que estoy hablando y de cómo se siente, por lo que no siempre son cosas que me han pasado. Luego hay canciones como “Solo Quiero Dormir”, que literalmente la escribí cuando me moría de sueño y fue lo que se me ocurrió.

"Kid Flex era un proyecto de experimento, solo subía lo que hacía y las canciones estaban muy mal producidas en un principio, porque yo no era tan bueno, pero mejoré a lo largo de tantas producciones". Stefano Fernández .

— ¿Dónde quedaron todas esas canciones que subías casi a diario al inicio de tu carrera?

Borré varios videos de YouTube, porque al principio yo tenía como 20 canciones en un mes. Kid Flex era un proyecto de experimento, solo subía lo que hacía. Las canciones estaban muy mal producidas en un principio porque yo no era tan bueno, pero mejoré a lo largo de tantas producciones. Al final, me fui disciplinando, así como también me propuse contestar todos los comentarios. Llegué hasta responder 10 mil comentarios en un día.

El artista de 22 años lanzó recientemente su último tema "Amor Verdadero", el cual reflexiona sobre las relaciones superficiales. / Alessandro Currarino

— ¿En qué momento decidiste parar?

Yo no paraba de crecer en números, pero todo se volvió en una adicción: desde el primer millón de visitas comencé a querer más y la cifra creció a cinco, seis, diez millones. Después de lanzar “Seguro Te Pierdo”, todo reventó y mis temas hacían 100 mil vistas en un día. Obviamente, tú no quieres perder eso, entonces te obsesionas. Pero llega un momento en el que todo eso no vale tanto como disfrutar tu vida. Hay cosas importantes como pasar tiempo en familia, con tus amigos, y todas esas cosas de las que me estaba privando por lo que me pasaba [en línea] me desgastaron emocionalmente.

— ¿Tu familia no mostró preocupación por lo que estaba sucediendo?

Me veían muy enfocado y ya había resultados. No paso mucho tiempo cuando ya podía vivir de eso [la música], menos de un año. Después de firmar con Warner, también me comenzó a ir mucho mejor. Entonces ellos están tranquilos porque ya les doy bastante seguridad.

— ¿Cómo cambió tu carrera tras la viralización de “Seguro te pierdo”?

Elevó mi carrera bastante. Salió el 2020 y demoró un poco en crecer a pesar de que le iba bien, pero de un momento a otro tuvo un boom, no sé por qué el algoritmo la comenzó a recomendar y terminó viralizándose. Todo mi catálogo se comenzó a elevar y me comenzaron a escuchar bastante.

— Influyó bastante TikTok.

Sí. Para la carrera de los artistas es una herramienta de viralización muy fuerte, pero hay que saber utilizarlo porque es complicado, yo no soy muy bueno. Mi público está más en YouTube o Spotify, pero sí debería usarlo más. Por ahora me he desconectado un poco de las redes, a veces ni siquiera subo Historias [en Instagram]. Me gusta vivir más mi día a día.

— ¿Por qué crees que, a pesar de tus grandes números, eres poco reconocido en nuestro país?

Me parece que en Perú falta una cultura que busque apoyar a sus artistas. En Argentina tengo seguidores desde el principio de mi carrera, que me siguen apoyando hasta ahora. Ellos son de acompañarte en el proceso y tienen ganas de querer alentar. En cambio, aquí siento que solo te ganas el respeto o te empiezan a notar si consigues algo en el extranjero. No te apoyan cuando no eres nadie. No digo que sea la mayoría, porque tengo mi público que también es muy bueno y los amo con toda mi vida, pero lo he vivido en carne propia, entonces yo sí creo que al público peruano le falta valorar más a los locales.

— ¿Hay algunas colaboraciones que deseas realizar?

Ahora estoy pensando en hacer un disco colaborativo con un artista de México que no puedo decir quién es, pero será muy bueno. Es un EP de seis canciones. Quisiera sacar bastantes dúos que tengo guardados. También hay un artista que me gusta llamado, Kevin Kaarl, y me gustaría colaborar con él por el contraste de nuestras voces.

— ¿En qué proyectos te gustaría verte involucrado de aquí a un par de años?

Me gustaría tocar mejor y más en vivo, es la rama que quiero mejorar. También quisiera poder lanzar temas más seguidos y realizar una gira por México, aunque eso último tendría que conversarlo.