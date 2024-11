En los vibrantes días de la década de 1970, el roller boogie se alzó como un himno al vértigo y la libertad, una ceremonia de movimiento donde el patinaje sobre ruedas se fundía con el ritmo magnético de la música disco. Las pistas iluminadas de Estados Unidos se convirtieron en templos de juventud, espacios sagrados donde los giros imposibles y las luces de neón componían coreografías que parecían desafiar la gravedad.

“Y Lima era un reflejo de todo aquello -recuerda Saúl Cornejo, miembro de We All Together y creador, junto a su hermano Manuel, de Rollets- Yo era joven y veía cómo los patines hacían ruido por las calles, eran los grandes metálicos. Se sentía la libertad de las personas, era una diversión sana. Incluso aparecieron salas de patinaje y discotecas privadas con música norteamericana, como Reflejos, que estaba entre Javier Prado y la Vía Expresa, en San Isidro”.

El auge de esta corriente cultural alcanzó su cima en 1979 con la película Roller Boogie, que, como pocas veces logra el cine, capturó la esencia de aquel espíritu desenfrenado. Linda Blair, quien había aterrorizado al mundo como la niña poseída en El Exorcista, se deslizaba ahora con gracia por las pistas, protagonizando una historia de amor, rivalidad y libertad, envuelta en una banda sonora que se convirtió en el corazón del movimiento.

Los hermanos Saúl y Manuel Cornejo también fueron fundadores de los grupos We All Together, Laghonia y New Juggler Sound. (Foto: Archivo Hugo Lévano)

El eco del roller boogie no tardó en cruzar fronteras y montañas, llegando hasta el Perú. En 1980, Raquel Delgado Parker, directora de Panamericana Radio, vislumbró el potencial de este fenómeno y decidió trasladarlo a la televisión. Convocó a Manuel y Saúl Cornejo, maestros del sonido, para componer un tema que acompañara el lanzamiento de Speed Boogie, un programa conducido por Susana Alcántara y Lucho Argüelles.

“Nos pedían sacar canciones rápido, porque las licencias eran complicadas. Trabajamos tres días seguidos. La letra tenía que ser fresca, fue algo sencillo, algo que aludiera a chicas felices, lo necesario para emular esa diversión de patinar”, comenta Cornejo.

Inspirados por la fiebre disco que dominaba al mundo, los hermanos Cornejo se sumergieron en los clásicos del género, desde el electrizante “Saturday Night Fever” de los Bee Gees, pasando por “Off the Wall” de Michael Jackson (1979) y “Discovery” de Electric Light Orchestra (1979), hasta el seductor “Bad Girls” de Donna Summer. Con estos referentes, mezclaron sonidos, diseñaron arreglos y moldearon su propia versión del boogie. Sin embargo, el proyecto aún carecía de una voz que le insuflara vida y lo hiciera vibrar en cada rincón del país.

Patinando al éxito

El nombre de la banda proviene del grupo estadounidense The Ronettes, y sirvió de base para el nombre Rollets, conformado por Malena Calisto y los hermanos Cornejo, con el apoyo puntual de Nancy y Patty Calisto, además de Giovana Reynaga y Rosemary Paz Wells. Sin embargo, la prensa de la época presentó al grupo como un trío compuesto únicamente por Malena Calisto, Giovana Reynaga y Rosemary Paz Wells, quienes figuraban en las notas de los diarios como las creadoras y directoras del proyecto, que ya contaba con éxitos como “Patinando” y “Lady Rock”, dejando en un segundo plano a las mentes detrás del proyecto: los hermanos Cornejo.

El éxito fue en aumento, posicionando sus temas como los más escuchados en las radios y alcanzando el quinto puesto en las encuestas locales, superados solo por Village People, Two Men Sound, Julio Iglesias y Lipps Inc. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a despegar a nivel internacional, donde fueron teloneras de Andrés Silva -un pionero musical desconocido fuera de Perú-, conocido de Malena Calisto, quien ya tenía experiencia como solista y había sido parte de la Orquesta de los Hermanos Silva, banda de la que Andrés formó parte, realizando giras por Estados Unidos.

Diversos medios aseveraban que Rollets era un trio, incluso un dúo, únicamente conformado por las chicas de la agrupación, o el mito de las tres hermanos Calisto. (Foto: Archivo El Comercio)

“Fue entonces que, al año siguiente, Iempsa nos propuso armar un disco llamado Rollets, el cual tuvo una composición más elaborada y contó con más canciones, lo que hizo que lo ya hecho se volviera aún más popular”, comenta Cornejo, quien junto a su hermano compuso y tocó todos los instrumentos para crear canciones como “Baila junto a mí”, “Es mejor reír”, “La primera vez”, “Sandy”, “Lágrimas”, “Ser libre”, “Sé que mientes”, “Recordando”, “Dancing Close to Me” y repitieron el tema “Patinando”, excluyendo “Lady Rock”.

Fue entonces cuando ocurrió uno de sus grandes conciertos en la extinta Feria del Hogar, donde un público entusiasta esperaba la presentación de la banda, que ya era un fenómeno entre los jóvenes. “Necesitábamos hacer algo en vivo, así que llamamos a Tabo Castillo al piano, Ernesto Samamé al bajo, mi hermano en la batería, yo en la guitarra y Malena en la voz. El lugar estaba lleno y fue un completo éxito”, nos cuenta Cornejo.

Malena Calisto fue la voz principal de la agrupación y, junto a su hermana y otras mujeres, realizó los coros de los temas que dieron vida a "Rollets". (Foto: Archivo Hermanos Cornejo)

La banda tuvo una trayectoria breve, apenas dos años, un único álbum y un par de presentaciones, para luego desvanecerse casi sin dejar rastro. Sus miembros continuaron su camino en otros proyectos musicales, tanto en solitario como en conjunto, explorando nuevos sonidos bajo diversos nombres.

Aunque su paso por la escena musical fue fugaz, el legado de Rollets perduró. Ahora, el sello Buh Records ha adquirido la licencia de su disco “Rollets” y ha lanzado una reedición remasterizada del álbum. Esta versión ya está disponible en todas las plataformas digitales, además de contar con una tirada limitada en vinilo. El único disco de 1981 se ha convertido en una pieza muy buscada por coleccionistas, un tesoro del circuito musical underground que rememora cómo un grupo de artistas logró poner a bailar a toda una ciudad al ritmo del boogie nacional.