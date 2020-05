El cantante peruano Álvaro Rod y la puertorriqueña La India tuvieron un encuentro a través de un enlace en Radiomar y acordaron realizar un dúo. En tanto, Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy 2019, mostró interés de producir ese tema.

Pese a la crisis por el coronavirus, el joven Alvaro Rod se reinventó y no deja de hacer música que poco a poco va ganándose un lugar en las emisoras peruanas.

“Quién iba a imaginar que, en plena cuarentena, con mi equipo lográramos tener las producciones musicales peruanas más escuchadas a nivel nacional. Por encima de hits internacionales”, expresa con tanta emoción el músico nacional.

Con su carrera musical que va poco a poco creciendo, Alvaro Rod está en la mira de dos grandes exponentes de la música: la puertorriqueña La India quiere grabar con el joven talento y Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy 2019, tiene el interés en producir dicho material.

En un enlace en vivo con Alvaro por Radiomar, La India aseguró que realizará un dueto de un tema inédito con nuestro compatriota.

“Alvaro es un muchacho muy talentoso y es cantautor, así que me gustaría saber qué tiene preparado para los dos. A mí me interesa muchísimo grabar porque soy una artista internacional que apoyo a los talentos peruanos, siempre y cuando sienta que tiene el talento y él me impresionó muchísimo. Me encantaría cantar con él”, dijo la salsera, quien en ese momento con el peruano interpretaron ‘Vivir lo nuestro’.

Por su parte, el joven músico agradeció lo que está viviendo. “Estos artistas que admiro tanto y respeto de toda la vida hoy me abren la posibilidad de trabajar haciendo música con ellos. Me esforzaré muchísimo para estar a la altura”.

