Tres años (y una pandemia) después del que fue su debut en el Perú , LP regresó a Lima para un concierto ‘sold out’ que demostró que se trata de un verdadero fenómeno musical en el país. Con casi nula rotación en radios locales, la artista ha ganado una audiencia muy leal en base a sus desgarradoras composiciones y un talento vocal que le permite llegar a notas muy altas como lo hacía la leyenda nacional Yma Súmac.

El Parque de la Exposición, con el doble de capacidad del aforo barranquino en el que debutó LP en Lima en 2019, fue la cede del concierto que se extendió por más de una hora y media y que marcó el final de la gira sudamericana de la estadounidense, que incluyó varios festivales en la región, como los Lollapalooza y el Estereopicnic.

LP llegó a la región para presentar su sexto y último álbum llamado “Churches” (2021), que cuenta con sencillos como “Conversation” y “Angels”. Se trata de una exploración personal de las múltiples manifestaciones del amor y las relaciones humanas.

El concierto, de hecho, arrancó poco después de las 8 de la noche del jueves 31 de marzo con dos temas de este nuevo lanzamiento: “When We Touch” y “Goodbye”, que fueron coreados a todo pulmón por el público, que se mostró muy entregado a la estrella durante toda la velada.

Acompañada por 4 músicos en escena, LP no dejó de lado sus clásicos. Entre ellos “No Witness” y “Other People”:

LP cantando "Other People" en Lima. (Fuente: El Comercio)

LP empezó su carrera escribiendo canciones para otras artistas, entre los que destacan temas como “Love will keep you all night” de Backstreet Boys, “Beautiful People” de Christina Aguilera, “Chers (Drink to that)” de Rihanna, “Red y Pride” de Cher, “Broken Vowde” para The Kooks o “Tear it Down” de Spoon.

En 2009 decide iniciar su propia carrera como solista y el éxito le llegaría con “Lost on You”, tema que da nombre a su cuarto álbum, el más aplaudido de su carrera pues que alcanzó más de 500 millones de transmisiones y el que abrió las puertas a mercados de España y Latinoamérica. Esta canción es tan popular en la trayectoria de LP que la noche del jueves en Lima, nadie abandonó el recinto del Parque de la Exposición hasta que la artista cerró el concierto con esa canción, que despertó un verdadero revuelo, como se aprecia en el video que abre esta nota.

