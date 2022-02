Conforme a los criterios de Saber más

Lleva pocas semanas sonando en radios y plataformas digitales, pero “Así no vale” ya les ha traído varias satisfacciones a sus autores. Tanto que Ir-Sais lo ejemplifica con una anécdota que le ocurrió hace cerca de dos semanas en su natal Bonaire. Estaba caminando por la calle, cuando un muchacho se apartó de un grupo de cerca de 10 personas para hacerle una pregunta: “¿Tú eres el que canta con EMIL? Nosotros somos peruanos”, le dijo el chico que había llegado a la isla en un crucero.

“Me sentí tan bien, porque que sucedan cosas como esta significa que hay gente abrazando la canción”, explica el autor e intérprete de “Dreamgirl”, uno de los temas más virales en TikTok durante el 2020. “Esa es la sensación más bonita del mundo, te hace darte cuenta que tu música está llegando a la gente y uno hace música para llegar a las personas”, añade EMIL, durante una charla por Zoom que tuvimos con los artistas a propósito de la buena recepción que viene teniendo el tema.

Patrick Romantik, uno de los productores peruanos más reconocidos a nivel internacional, responsable de algunos de los éxitos de Enrique Iglesias, Natti Natasha, Becky G y CNCO, es parte fundamental de “Así no vale”, pues llevó al estudio la que considera una de sus principales armas: la cumbia.

Un nuevo ritmo

El tema nació cuando Ir-Sais llegó a Miami a trabajar nuevas canciones con diferente productores. Entre ellos, Romantik. “Quería algo diferente y debo decir que Patrick Romantik es el productor más conectado, talentoso y respetuoso que yo he visto en todo América Latina, por eso todo el mundo lo respeta”, explica el bonairense sobre la sesión en la que crearon una cumbia fusionada con los estilos típicos de la región de Ir-Sais: el zouk y la kizomba.

“Con un poco del sonido de mi isla y la cumbia de Patrick hicimos un sonido nuevo, que ojalá que en el futuro los jóvenes escuchen ‘Así no vale’, se inspiren en ese ritmo, y sigan haciéndolo y evolucione”, comenta Ir-Sais sobre la canción que terminó de afinarse en un viaje a Medellín.

Con la finalidad de seguir ampliando su proyecto con colaboraciones de más artistas latinos llegó a Colombia y conoció a Emilio Jaime, el joven peruano que se mudó a Medellín en 2020 para darle forma a EMIL, su proyecto musical.

“Escuché la canción e identifiqué los sonidos de la cumbia. Les dije a las personas de mi equipo que una cumbia en el Perú de todas formas iba a funcionar, porque acá escuchamos más cumbia que reggaetón”, recuerda EMIL sobre el momento en el que se sumó al tema y que significa su primera colaboración también con un productor peruano.

“¡Qué cosa tan original salió! Y no fue copia de nada, no llegamos diciendo ‘que suene como tal’, todo se dio como la música se hace: con creatividad, con esencia. Y con el trabajo de EMIL en la letra la canción quedó precisa, quedó pícara y sexy. Me alegra que un compatriota esté llegando a otras orejas y ojalá el público del Perú también nos apoye para llegar más lejos”, explica Romantik.

Patrick Romantik. (Foto: GEC/ Alessandro Currarino)

Recorriendo el mundo

De momento, la canción ya tiene más de 6 millones de reproducciones en YouTube y, cifras de la empresa de medición radial Monitor Latino, ubican al tema entre uno de los más reproducidos en radios de países como Bolivia, Ecuador y Paraguay.

Para sus autores esto representa un paso más en su meta por llevar su música fuera de sus fronteras. En el caso de Ir-Sais está convencido de que puede lograr que “su islita” tenga más presencia en la escena musical, y en el caso de EMIL y Patrick quieren mostrar todo el potencial de los artistas peruanos.

“Sería muy bonito pode visitar esas plazas en donde la canción está sonando y obviamente también me da alegría que personas acá en mi país estén escuchando el tema, me demuestra que con el trabajo aquí se está avanzando, aunque a veces siento que acá en el Perú me cuesta un poquito más”, dice EMIL.

Para Patrick Romantik, el Perú es un país que es muy rico en ritmos y, desde su tribuna, busca incorporar más de esos sonidos en hits internacionales.

“Para mí es un honor poder llevar los ritmos de mi país, como la cumbia, que no necesariamente es peruana, pero que tiene su propio estilo acá. Poder llevar eso como bandera, como esencia en mi música y que esos sonidos crucen fronteras, me honra. Yo llevo al estudio mi cumbia como si fuese un arma”, dice el productor, que coincide con EMIL en la necesidad de darle más apoyo a las propuestas nacionales, que suelen quedar relegadas en las mediciones de los ‘streamings’ musicales por artistas extranjeros.

“Hay que apoyar a nuestros talentos para que lleven su música a otros países, porque de todas formas van a ser aceptados, siempre hay personas como Ir-Sais que abren las puertas de sus países y eso nos enriquece a todos, pero necesitamos el apoyo de los peruanos, que apoyen a los peruanos, que haya ese cariño y patriotismo musical”, sentencia Romantik.

Ir-Sais y EMIL. (Foto: Difusión)

EL DATO :

Emil presentará el 23 de febrero un ‘mixtape’, que incluirá los temas “Vaso Roto”, “Así no vale” y dos temas nuevos que saldrán con el mini álbum. A mitad del 2022 saldrá con su primer disco extendido.

Patrik Romantik está por lanzar un tema que trabajó para Pedro Capó y Conkarah, famoso por su hit en TikTok, “Banana”. También lanzará entre abril y junio su primer disco de cumbias con varias colaboraciones con artistas peruanos e internacionales.

Ir-Sais lanzará en breve un tema con Farina con un video que grabaron en su natal Bonaire. También un EP con 5 canciones, que incluyen feats con otros artistas de habla hispana como Manuel Turizo.

VIDEO RELACIONADO :

Emil habla de su primer EP y su futuro en la industria musical. (Entrevista: El Comercio)