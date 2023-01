La revancha es un plato que se disfruta ruidoso y para los artistas es más que rentable. Más si se es un/a cantante que quiere causar impresión en los rankings y revalidar las credenciales como estrella pop. Esa fue la ecuación detrás de la “Bizarrap Sesión n°53 con Shakira”. Es la misma detrás del single de regreso de Miley Cyrus “Flowers”. La cantante pop rompió un silencio de tres años con el lanzamiento de la canción, el 13 de enero. Es también el cumpleaños de su ex pareja Liam Hemsworth, de quien se divorció en enero de 2020 tras dos años de matrimonio.

Miley Cyrus

No sería la primera en adoptar esa estrategia (al single “Flowers” le seguirá el lanzamiento de un nuevo álbum, Endless Summer Vacation, el 10 de marzo). Hay una historia secreta de estrellas pop que usan las canciones de revancha para ayudar al ascenso en el palo enjabonado de la música.

Taylor Swift

Hasta la obra maestra que lanzó el año pasado y que es una reflexión sobre las crisis de la mediana edad, por la que todos pasamos, Midnights, sus mayores éxitos fueron invariablemente aquellos en los que disparó sin piedad, pero de manera disimulada contra susantiguos novios. Un caso es “We Are Never Ever Getting Back Together”, canción cargada de reproches con la que cerró cada noche de su última gran gira mundial, en 2018. Era su gruñido saludo a un ex que, en su relato, la había tratado como una muñeca de trapo emocional, para ser tomada y descartada cuando quisiera. ¿De quién se tratará? Los rumores señalan al actor Jake Gyllenhall.

Beyoncé

“Irreplaceable”, una sentimental canción que prende fuego a los recuerdos de una mala relación con un compañero tramposo. “Todo lo tuyo está en el cajón de la izquierda / El armario es todo mío”, declamó sobre una animada guitarra española. Había nacido la reina. Fue un épico despellejamiento de su marido Jay-Z, tras su supuesto acto de infidelidad. Y le dio el único premio que a esa altura le faltaba obtener: la aclamación universal de la crítica.

Justin Timberlake

Pero quizá el más explícito y notorio ejemplo del potencial comercial de la venganza y despecho es el éxito “Cry Me a River”, lanzado por Justin Timberlake en 2002. Marcó la transformación del ex líder de ‘N Sync de mero artista romántico a Artista Serio. Las críticas a Timberlake pasaron porque aceleró su carrera sacrificando a su ex, Britney Spears. La letra de “Cry Me a River” está inspirada en su ruptura con ella.