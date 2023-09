Mawell, ‘La verdadera voz del reparto’ en Cuba, ha logrado éxitos imbatibles con su tema éxito “La Triple M” que ya sobrepasa las 10 millones de vistas en YouTube a poco tiempo de su estreno, incluso es el challenge de moda en las redes sociales.

El artista llegará en octubre a nuestro país. Recorrerá ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo.

“Jamás pensé llegar tan lejos, y todo es a pulmón, sin pagar un dólar. Al público le gusta mis temas y yo feliz con el apoyo”, destaca el músico.

“La reacción del público hacia mis canciones me inspira a seguir produciendo, seguir con fuerza en la música. Sé que en Perú está fuerte la música de reparto, y pronto me reuniré con ustedes , lo cual espero con emoción”, añadió Mawell.

‘Zizi’, ‘No’, ‘Ratata’ y ‘La Triple M’, son algunas de las canciones de Mawell que ocupan los primeros lugares no solo en Youtube y Spotify, también se posiciona como el tema del momento en radios nacionales.

“La Triple M” llegó al millón de trends y más de un billón de visualizaciones en la plataforma de TikTok.

“Pronto estaré en Perú, es la primera vez que iré y me emociona estar con un público que me está apoyando tanto, incluso he visto que a la gente de la tele le gusta mis canciones, he visto sus challenge. Muchas gracias”, expresó el cantante cubano.