El grupo de “trash metal” Megadeth lanzó este jueves su nuevo sencillo, “We’ll Be Back”, que formará parte de su próximo disco titulado “The Sick, The Dying... And The Dead!” y se publicará el 2 de septiembre.

Este álbum de estudio, que llega seis años después de su último trabajo (“Dystopia”), se compondrá de doce temas, informaron en un comunicado desde Universal, discográfica encargada de la distribución musical de Megadeth.

“The Sick, The Dying... And The Dead!” reunirá al líder del grupo Dave Mustaine con el guitarrista Kiko Loureiro, el batería Dirk Verbeuren y el bajista James LoMenzo.

Además, de acuerdo con el comunicado de Universal, el disco promete una mezcla de “intrincados solos y ‘riffs’ muy frenéticos” y contará con la colaboración del rapero Ice-T en la canción “Night Stalkers”.

Este álbum supondrá la culminación de cuatro años de trabajo, desde que en 2018 Mustaine revelara el nombre del mismo y anunciara que comenzaba a grabarse.

No obstante, su publicación se retrasó debido a la pandemia y a una acusación contra el otrora bajista de la banda, David Effelson.

En junio de 2021, se filtraron conversaciones y videos de contenido sexual entre Effelson y una de sus seguidoras que se habrían producido tres años atrás, cuando la fan era menor de edad.

Pese a que el también cofundador de Megadeth lo negó y trató de explicar que la chica ya había alcanzado la mayoría de edad, Mustaine tomó la decisión de expulsarlo del grupo y regrabar las pistas del nuevo álbum en las que hubiera participado Effelson.

Ahora, el grupo regresa con el estreno de este sencillo, que viene acompañado del lanzamiento del cortometraje “We’ll Be Back: Chapter I”, sobre un soldado y su resistencia para sobrevivir en la guerra. Se trata del primer video de una trilogía que Megadeth sacará con motivo de la salida de su nuevo álbum.