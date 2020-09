El cantante Miguel Bosé ya no tiene cuenta de Instagram ni de ninguna red social. Sin embargo, antes de que sus cuentas fueran cerradas (o como él mismo dijo, que las clausuró por decisión propia); estuvo compartiendo varios mensajes con información errónea con sus seguidores, generando confusión. Se autodenominó la “resistencia” y se convirtió en una de las personalidades más críticas con el presidente español Pedro Sánchez.

El comportamiento errático del español inició en abril, semanas después de la muerte de su madre Lucia Bosé por una neumonía (aún se confirma si fue debido a Covid-19). Bosé al inicio de la pandemia integró las campañas que pedían quedarse en casa para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Compartió videos e incluso, tras la muerte de su madre, pidió que las personas cocieran mascarillas azules para honrar la memoria de la actriz.

A finales de abril, todo empezó a cambiar. El intérprete de “Morena mía” pasó a difundir videos en sus redes sociales indicando que no debíamos vacunarnos, que la tecnología 5G era culpable del Covid-19 y otras teorías de conspiración.

Días antes de “desaparecer” de las redes sociales, Bosé cambió un poco su discurso y afirmó que el coronavirus sí existe.

“Bueno, estamos aquí para hablar de los temas que les prometí y empezamos por el bicho. Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. El bicho existe y el bicho ha matado, ha matado a mucha gente. En marzo-abril de este año mató a mucha gente. Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias... También se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador pero a partir de ese momento, según los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España la cifra ha ido bajando. Los datos que manejamos son oficiales, no estamos inventando nada”, dijo en un video de Instagram.

Luego decía que no era necesario el uso de mascarillas. Además, defendía que la población sana no debería llevarla y explicaba que, pese a que apoya a los ‘antimascarillas’, él a veces la utiliza cuando iba a ciertos lugares cerrados en los que “la gente se puede molestar”.

Este artículo es para zanjar, de una vez y para siempre, lo dicho por un cantante sin cualificaciones para orientar en salud.

SOBRE LAS VACUNAS

Miguel Bosé:

En un video, ahora inexistente en Instagram, el cantante dijo que no estaba de acuerdo con la vacuna que tendremos que colocarnos para prevenir la infección por Covid-19. “Yo me he puesto vacunas, la fiebre amarilla, el tifus y las cosas necesarias”, comienza. “La polio, la difteria, no tenían nada que ver con las vacunas de hoy, que tienen otros elementos con los que no estoy de acuerdo”, continúa. “Determinadas vacunas no me las voy a poner, no me las quiero poner, espero que no me obliguen a ponérmelas y que no sean condicionantes de que no pueda viajar o mis hijos no puedan ir a la escuela”, comentó.

“Si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente sospecho que hay algo detrás, algo dictatorial”, sentenciaba el artista, argumentando que “para tener un criterio hay que informarse y contrastar, y si decides que la vacuna te conviene y a pesar de lo que se ha dicho te la quieres poner, póntela”.

“Yo tengo información que cuenta los riesgos y los contenidos de las vacunas”, continúa explicando, antes de mostrar su postura antivacunas. “Es un punto de vista que está ridiculizado y difamado, pero hay que cuestionar las cosas” ya que, según él, “si no se escuchan las dos campanas no puedes tener un criterio firme”.

“Cuando tengas el conocimiento de ambas voces decide qué quieras hacer”, indica y pide a sus seguidores que “los que estemos de parte de no querer la vacuna se nos tiene que respetar como nosotros respetamos a quien se quiere vacunar, no somos ’conspiranoicos’, somos gente que a partir de determinada información hemos creado un criterio y hemos decidido no vacunarnos, y el que quiera que haga lo contrario”, concluyó.

La realidad:

Existe suficiente evidencia científica que las vacunas a través de los años, han permitido disminuir enfermedades infecciosas. Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas son seguras. No hablamos de las que están siendo revisadas en la actualidad, sino de las que han logrado parar epidemias.

Según la OMS, todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos , y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. “Los científicos también siguen constantemente la información procedente de diferentes fuentes en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos. La mayoría de las reacciones a las vacunas son leves y temporales, tales como el dolor en el lugar de inyección o la febrícula. Los raros efectos colaterales graves notificados son investigados inmediatamente”, explica la organización.

Tampoco se implementarán microchips mediante la posible vacuna para Covid-19. El médico infectólogo peruano Julio Cachay de la Clínica Ricardo Palma dijo a El Comercio que no existe evidencia sobre eso. Además, explicó que es ilógico pensar que mediante una aguja se puede introducir un chip a un ser humano .





SOBRE EL 5G

Miguel Bosé:

El cantante español dijo en un video de Instagram a mediados de junio que “una vez que activen la red 5G seremos borregos a su merced y necesidades de las altas esferas. (Pedro) Sánchez acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista”.

Además, el intérprete acusó al Bill Gates, cofundador de Microsoft, de querer poner chips en las vacunas para controlar a la población y al presidente español de ser cómplice de esta estrategia.

La realidad:

Esta teoría de conspiración menciona que como Wuhan fue pionera en introducir la cobertura 5G en sus telecomunicaciones y como ahí fue el origen de la pandemia, hay una relación estrecha entre ambos eventos. Sin embargo, esta ciudad china no fue la única que integró el 5G.

El 1 de noviembre de 2019, casi dos meses antes del surgimiento del Covid-19, el 5G llegó oficialmente a más de 50 ciudades del país asiático de la mano de tres compañías de telecomunicaciones chinas. Sin embargo, en junio de 2019, aunque de forma limitada, ya existía cobertura 5G en una decenas de ciudades del país, incluida Wuhan. A mediados de octubre de 2019, según reportó la agencia china Xinhua, había 1.580 estaciones de 5G instaladas en Wuhan.

Además, en 2018 ya se habían realizado pruebas de esta tecnología en un grupo de ciudades pilotos, entre las que se encontraba Wuhan, junto con otras 16 ciudades más. En febrero de 2018, se inauguró allí la primera estación piloto de 5G de la provincia de Hubei.

No existe una relación entre el Covid-19 y el 5G . Para los escépticos, hay evidencia científica suficiente y contundente que indica que la infección por Covid-19 es a través de las vías mucosas y respiratorias. No por ondas.

SOBRE LOS TAPABOCAS

Miguel Bosé:

El cantante Miguel Bosé indicó que no se debería usar mascarillas, a pesar que él las usa para ir a “lugares donde las personas se pueden molestar”. “¿Quién la tiene que llevar entonces? (...) que la lleven los enfermos, sanitarios, obviamente, y los ancianos para prevenir y que no se nos vayan”, dijo.

Miguel Bosé se opone frontalmente a su uso. La gente “tendría que estar en la calle y trabajando, produciendo y ganando su dinero para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal. Salud es respirar, hay que respirar, por favor”.

Además, dijo que a diferencia de anteriores epidemias por enfermedades respiratorias no se indicó que sea necesario el uso de tapabocas. “¿Dónde estaba la histeria el año pasado, hace dos, hace tres, cuando hubo tanto contagio de gripe, más masivo, y donde hubo muchos más muertos? ¿Se paró la economía? ¿Se impidió salir a vivir, a respirar a trabajar, que es dignidad? ¿A ganar dinero? Entonces, a la mascarilla obligatoria, generalizada y sin excusas, digo no”.

La realidad:

El uso de tapabocas y el distanciamiento social sí tiene evidencia científica como dos hechos para prevenir la infección por Covid-19. En el paper “Distanciamiento físico, máscaras faciales y protección ocular para prevenir la transmisión de persona a persona del SARS-CoV-2 y COVID-19: una revisión sistemática y un metanálisis” se explica que el uso de mascarillas y el distanciamiento social ayudan evitar el contagio.

Javier Jáuregui, médico neumólogo de la Clínica Ricardo Palma, dijo a El Comercio que desde que se inició la pandemia por el Sars-CoV-2, las mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento es lo único que ha podido reducir los contagios.

“Las mascarillas deben ser bien colocadas. Deben cubrir la nariz y la boca por completo y usarla en todo momento cuando estén en la calle. Solo se la deben sacar para comer”, comentó.

A PROPÓSITO DE LAS REDES SOCIALES

Si bien el cantante Miguel Bosé aclaró que su desaparición en las redes sociales fue por voluntad propia, sus videos y publicaciones habían sido revisadas por los departamentos de Facebook e Instagram que luchan contra las noticias falsas.

En el reporte del segundo trimestre de 2020, Facebook asegura haber eliminado más de 7 millones de publicaciones que contenían información falsa sobre la Covid-19, incluidas algunas sobre falsas medidas preventivas o curas milagrosas.

En otros casos, al rededor de 98 millones de publicaciones sobre Covid-19 fueron marcadas con una advertencia de información engañosa en la plataforma. En estos casos el equipo de “fact checking” no encontró suficientes razones para justificar eliminarlas, pero sí brindaban una advertencia tal como en el caso de Miguel Bosé.

Otros actores y cantantes que han tenido comentarios conspiranoicos han sido Enrique Bunbury, Kase.O, Pelayo Díaz, Madonna, Woody Harrelson, Novak Djokovic y Evangeline Lilly. Si bien las redes sociales no los ’censuran’ o bloquean, si algunos de ellos han tenido advertencias en dichas publicaciones que comparten.

