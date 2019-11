“Aunque nos quedemos cojos, aunque nos arranquen los ojos”. Esa frase, así como otras, están presentes en el nuevo tema de la cantante chilena Mon Laferte, “Plata Ta Tá”; lanzado el jueves último en marco de los Premios Grammy Latinos 2019. Se trata de una canción de contenido social.

El tema de Mon Laferte, ganadora del Grammy Latino a Mejor álbum de música alternativa, hace referencia a las protestas que se viven en Chile desde octubre último, esto en protesta contra las medidas del presidente Sebastián Piñera en materia económica y social.

“Saca la tela, ve con cautela, así el sereno se te descongela. La cacerola, saca la abuela. Vamos comiendo arroz con habichuela”.

Mon Laferte (Plata Ta Tá, 2019)

El lanzamiento de “Plata Ta Tá” complementa la protesta que Mon Laferte llevó a cabo el jueves último en la ceremonia de los Grammy Latinos, donde mostró los pechos junto a la frase “en Chile tortura, violan y matan”; manifestación que dio la vuelta al mundo. También colaboró en el tema el cantante puertorriqueño Guaynaa.

“En nombre de mis abuelos. (...) Vamos pa’ la calle, en pie de lucha. Quédate con todos los yates”.

Guaynaa ("Plata Ta Tá", 2019)

Mon Laferte no solo destacó en los Grammy Latinos por su protesta. La cantante chilena también se llevó una estatuilla por Mejor álbum de música alternativa; esto por la producción “Norma”, el cual incluye colaboraciones de Hector Lavoe, Willie Colón, Dámaso Pérez Prado; El David Aguilar.

Laferte recibió el premio en la pregala, que no es televisada y en la que se entregan muchos galadores. Al subir al escenario ella recitó un poema de la una cantora chilena llamada La Chinganera.

“Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, dijo Laferte.