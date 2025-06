My Chemical Romance, ícono absoluto del rock alternativo del siglo XXI, confirmó su llegada a Perú, por primera vez, para ofrecer un concierto especial como parte de su gira South America 2026. Las entradas saldrán a la venta a partir del 27 de junio a través de Ticketmaster.

La banda norteamericana ofrecerá un concierto especial el 25 de enero de 2026, en el Estadio Nacional de Lima, y lo hará acompañada de The Hives, los suecos maestros del garage punk.

Formados en Nueva Jersey en 2001, My Chemical Romance nació como una respuesta visceral a los tiempos convulsos de su época. Desde su debut con “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love” (2002), mostraron un enfoque crudo y emocional que los conectó de inmediato con una generación.

El despegue llegó con “Three Cheers for Sweet Revenge” (2004), un álbum cargado de dramatismo y distorsión, con himnos como “Helena” y “I’m Not Okay (I Promise)”. Pero fue “The Black Parade” (2006) el que los llevó al estatus de íconos globales: una ópera punk intensa, teatral y ambiciosa. Más tarde, “Danger Days” (2010) mostró su faceta más audaz y colorida, con temas como “Na Na Na” y “Sing”

My Chemical Romance confirmó su primer concierto en Perú como parte de su gira por Sudamérica. (Foto: Instagram)

El concierto llega gracias a Move Concerts, responsables de conciertos como Metallica, Radiohead, Green Day, Keane y muchos otros. El show reunirá los grandes himnos que convirtieron a My Chemical Romance en una banda de culto global.

Desde los acordes melancólicos de “Helena” hasta la épica explosión de “Welcome to the Black Parade” y “Famous Last Words”, será un repaso por lo mejor de su discografía en un espectáculo a gran escala.

El concierto de My Chemical Romance se llevará a cabo el próximo 25 de enero del 2026, en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas saldrán a la venta el próximo 27 de junio, en etapa de preventa BBVA, a través de Ticketmaster.