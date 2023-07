Puede haberse planificado deliberadamente, pero envueltos en un blanco impoluto desde sus camisas hasta sus zapatos, los siete miembros de NCT Dream irradian un aura casi celestial. Las luces blancas que los iluminan en el escenario hace resplandecer aún más, mientras sus sonrisas podrían embelesar incluso al más escéptico del mundo del K-pop.

Las edades de Jaemin, Mark, Jeno, Renjun, Jisung, Haechan y Chenle promedian los 23 años, y esa vitalidad juvenil los convierte en auténticas fuentes de energía en escena. Aunque harían mal en dejarse engañar por su apariencia adolescente, ya que varios de ellos son veteranos con más años de experiencia artística que algunos de sus fans tienen en esta Tierra.

Porque sí, las fanáticas presentes en el primer concierto de la subunidad [NCT] en Perú, son mayormente adolescentes. Y no resulta sorprendente, considerando que su compañía, SM Entertainment, los debutó hace seis años, cuando el más joven apenas rozaba los 14 años. Su objetivo era crear música con un concepto fresco y encantador; y lo logró, aunque no por mucho tiempo.

La etapa de la rebeldía llega tarde o temprano, y los ‘idols’ presentes en la Arena 1 de la Costa Verde ya son conscientes de cómo cautivar al público, deleitándolos con coqueteos, desplegando bailes seductores y compartiendo gestos cariñosos entre ellos; el ya ineludible ‘bromance’ que provoca estruendosos gritos.

Un sueño hecho realidad

Las canciones con las que dan inicio al anhelado concierto, “Glitch mode”, “Countdown” y “Stronger”, forman parte de esta segunda etapa. Con voces profundas, ritmos de trap, grooves y sintetizadores, ofrecen un vistazo al estilo que los caracteriza actualmente, repleto de coreografías impactantes y expresiones intensas.

Aunque el local no ha alcanzado su capacidad máxima, se forma una marea de personas que se agolpan para estar lo más cerca posible de los artistas. Mark lo percibe y, en su saludo de bienvenida, comenta en coreano: “Es nuestra primera vez en Perú. Agradecemos enormemente la cálida bienvenida que nos han brindado. Hoy, hagamos un concierto donde nadie salga lastimado, por favor”.

Y así ocurre, la calma se extiende mientras suenan “Love again”, “Puzzle piece” y “Chewing gum”, canciones más melodiosas y divertidas. Aquí si antes resaltamos la energía de los chicos, es necesario dedicar un apartado especial al público. Desde la primera canción, se comprometieron a animar a sus estrellas, gritando incansablemente cada vez que alguno de ellos aparecía en pantalla, sin hacer distinciones. El fervor y la pasión resulta verdaderamente impresionante.

“Me he conmovido porque mientras cantaba se escuchaba como ustedes lo hacían”, dijo Jisung. Por parte de los otros integrantes, entre canción y canción se les deja escuchar un “te amo” y “gracias” en español que es combustible para la ovación colectiva.

Los éxitos más aclamados de la subunidad irrumpen con fuerza a hora y media de iniciado el concierto: “Hot Sauce”, “Beat box” y “BOOM” son las favoritas. Las piruetas y el estilo ‘popping’ destacan, ejecutados con una gracia que parece desafiar cualquier esfuerzo. Las llamas artificiales y el confeti brillante estallan en el aire, sellando este fragmento cargado de pura adrenalina.

“Llegamos al encore. Me he divertido tanto que ya tengo expectativas de la próxima vez que venga. Cuando llegue el momento, ¿van a volver, verdad?”, dice Haechan entre sus palabras de despedida. No es el único que hace este llamado, los demás miembros perjuran que regresarán, e incluso, esperan hacerlo en un recinto mucho más grande.

“Es mi primera vez en Lima y me alegro que no sea por viaje sino para verlas a ustedes”, dice alegremente Jeno, y agrega finalmente en español: “Ustedes son los mejores del mundo, gracias Perú”.

Con “Walk you home” y “Candy” como las últimas canciones, aprovechan para recorrer la extensa pasarela que divide el escenario y recibir los regalos que los fans han traído. La bandera peruana, chullos, un peluche en forma de alpaca e incluso un globo de una marca peruana de cerveza son algunos de los obsequios que reciben y utilizan divertidos mientras saludan a cada uno de sus seguidores, para luego retirarse del escenario.

Después de dos horas las luces se encienden, el show ha terminado. Entre la salida se puede escuchar tanto sollozos como llantos desesperados. “Es por la emoción, no puedo creer que los haya visto tan cerca”, aclara una ellas tratando de explicar la intensidad del momento vivido. Más allá del cierre de un concierto, se ha forjado un recuerdo imborrable en aquellos que compartieron este viaje onírico junto a NCT Dream. Por ahora, “Life is still going on”.

Además… SETLIST 1. "Glitch mode" 2. "Countdown" 3. "Stronger" 4. "Dreaming" 5. "Déjà vu" 6. "My first and last" 7. "Bye my first" 8. "Love again" 9. "To my first" 10. "Sorry, heart" 11. "Puzzle piece" 12. "Chewing gum" 13. "ANL" 14. "Dive into you" 15. "Irreplaceable" 16, "Saturday drip" 17. "Better than gold" 18. "Diggity" 19. "Riddin'" 20. "Boom" 21. "Hello future" 22. "Trigger the fever" 23. "Hot sauce" 24. "Beatbox" 25. "My youth" 26. "Walk you home" 27. "Candy"