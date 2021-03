El cantante Camilo tiene motivos para celebrar este fin de semana. Y es que el artista colombiano sabrá este 14 de marzo si ganará o no su primer Grammy en la 63° ceremonia de los premios de la la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

La nominación para el músico latinoamericano viene en la categoría de Mejor álbum pop Latino por su disco “Por Primera Vez”. Pero la competencia por el Premio Grammy no será fácil, y lo verá enfrentarse a artistas de la talla de Ricky Martin (“Pausa”), Bad Bunny (“YHLQMDLG”), Debi Nova (“3:33”) y Kany García (“Mesa Para Dos”).

El yerno de Ricardo Montaner tiene motivos para festejar, ya que solo el año pasado fue nominado por primera vez a los Latin Grammy Awards, premiación destinada a honrar la música en español en la que obtuvo seis candidaturas, incluyendo una victoria por su tema “Tutu” que se llevó Mejor canción pop.

Al enterarse de su nominación en octubre del 2020, el cantante celebró entusiasmado la noticia. “Cuando me enteré no podía creerlo, desde chiquito veía los premios por la televisión, pero nunca me imaginé estar nominado a uno de ellos”, afirmó en entrevista a EFE.

La nominación es una gran distinción para el artista de 26 años, quien lanzó este año su segundo disco titulado “Mis Manos” y que empezó a hacerse conocido tras ganar el programa de concurso Factor X en 2007.

Camilo no es el único artista colombiano en haber sido reconocido por los Grammys y se unen a él su compatriotas J Balvin, el Grupo Niche, Lido Pimienta y Jorge Celedón también fueron nominados en diversas categorías. Mientras tanto, entre los artistas peruanos destaca la agrupación Afro Peruvian Jazz Orchestra, nominados a Mejor álbum jazz latino.

El cantante competirá en unos Grammys cambiados por la pandemia del COVID-19, que incluso causó que la gala fuera postergada del 31 de enero al 14 de marzo.

El evento será conducido por el presentador de televisión Trevor Noah y se esperan espectáculos de artistas como Billie Eilish, BTS, Taylor Swift, Cardi B, y Harry Styles. La ceremonia comenzará a las 8 p.m. (hora del este) y en Latinoamérica será transmitida a través de la señal de TNT.

