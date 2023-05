Ticketmaster, venta de entradas Luis Miguel en USA 2023: cuándo comprar, precios y más de la preventa

Hace algunas semanas, Luis Miguel utilizó sus redes sociales para anunciar un nuevo tour con más de 40 conciertos en algunos países, como México, Chile, Argentina y Estados Unidos. En ese momento, solo se brindaron las fechas y ciudades a los que llegará el Luis Miguel Tour 2023. De acuerdo con lo que compartió el cantante mexicano en Twitter, la gira comenzará el 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina, y finalizará el 17 de diciembre en Guadalajara, México.

LUIS MIGUEL: ¿CUÁNDO COMPRAR LOS BOLETOS PARA LOS CONCIERTOS EN ESTADOS UNIDOS?

Este martes Luis Miguel compartió las fechas para comprar los boletos en Argentina, Chile y Estados Unidos. Para estos dos primeros países, la venta de boletos para todo el público inició el 4 de mayo. En tanto, para Estados Unidos este 5 de mayo, a las 10:00 a. m. PT, según el portal de Ticketmaster. Por otro lado, para México, habrá más información en los siguientes días.

Asimismo, los conciertos de Luis Miguel en USA ya se encuentran en la página de Ticketmaster. La preventa para Estados Unidos empezó este 4 de mayo a las 10:00 a. m. PT. A continuación, las tres fases de la preventa:

Preventa oficial platino

Preventa del club de fans de Luis Miguel

Preventa de fans de Luis Miguel

LUIS MIGUEL: ¿CUÁL ES EL PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA LOS CONICERTOS EN ESTADOS UNIDOS?

El medio internacional CNN revisó el precio de la preventa para el concierto de Luis Miguel en Estados Unidos y los precios varían dependiendo de la ciudad y el recinto. Para el caso de Nueva York, las entradas en el Madison Square Garden estaban desde los US$ 144.80 en el área de los 200 del recinto.

Asimismo, la experiencia VIP “El Sol de México Lounge”, con entrada en la Zona A (piso frente al escenario) es de US$ 627.75.

También en Miami, las entradas se encuentran desde los US$ 91 en la zona de los 300 del Kaseya Center (antes conocido como el Miami-Dade Arena). Las entradas en la zona 1, frente al escenario, es de US$ 1.957.35 para la fila 12 y hasta los US$ 4.770 para las entradas en segunda fila.

LUIS MIGUEL: TODAS LAS FECHAS DEL CONCIERTO

Suramérica

3, 4, 6, 8, 9 y 12 de agosto: Buenos Aires

Buenos Aires 21, 22 y 25 de agosto: Santiago de Chile

Estados Unidos

15, 16 y 17 de septiembre: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada 20 de septiembre: Anaheim, California

Anaheim, California 21 de septiembre: San Diego, California

San Diego, California 23 de septiembre: Los Ángeles

Los Ángeles 27 de septiembre: Ontario, California

Ontario, California 28 de septiembre: Phoenix, Arizona

Phoenix, Arizona 30 de septiembre: Palm Springs, California

Palm Springs, California 5 de octubre: Chicago

Chicago 6 de octubre: Indianápolis, Indiana

Indianápolis, Indiana 8 de octubre: Nueva York

Nueva York 13 de octubre: Miami

Miami 15 de octubre: Tampa, Florida

Tampa, Florida 18 de octubre: Boston

Boston 20 de octubre: Washington

Washington 21 de octubre: Newark, Nueva Jersey

Newark, Nueva Jersey 22 de octubre: Belmont Park, Nueva York

Belmont Park, Nueva York 26 de octubre: Oklahoma City, Oklahoma

Oklahoma City, Oklahoma 28 de octubre: Hidalgo, Texas

Hidalgo, Texas 29 de octubre: Dallas

Dallas 2 de noviembre: Houston

Houston 4 de noviembre: San Antonio, Texas

San Antonio, Texas 5 de noviembre: Austin, Texas

México