Zayn Malik no será "Aladino", pero canta el tema oficial de la cinta 'live action' | VIDEO

Cuando se anunció la versión live action de "Aladino", muchos mencionaron a Zayn Malik como un buen candidato para el rol estelar. Sin embargo, aunque esto no se dio, el artista estará involucrado en la cinta.

El ex integrante de la popular banda One Direction es el encargado de interpretar la canción "A Whole New World" ("Un mundo ideal") para la versión live action de la película "Aladdin".

El artista sorprendió a sus seguidores con su aparición en el video oficial del tema, pues vive apartado del ojo público desde que comenzó a padecer episodios de ansiedad y ataques de pánico poco después de dejar el grupo que le dio la fama mundial.

Zayn Malik luce su impresionante voz en el clip de la canción, que es considerada el himno del clásico de Disney, junto a la cantante estadounidense Zhavia Ward, quien brilla con luz propia con su potente interpretación.

El videoclip de "A Whole New World" fue compartido este jueves en el canal oficial de YouTube de Disney Music y en solo algunas horas, ya superó las 600,000 reproducciones.

La primera versión de "A Whole New World" se lanzó en 1992, y estuvo a cargo de Brad Kane y Lea Salonga, quienes también dieron voz a los personajes de Aladdin y Jasmín en al cinta.

Ese mismo año, la canción se alzó con el Oscar como Mejor Canción Original. Ricardo Montaner y Michelle Early fueron los encargados de la versión en español del tema.

El elenco de la versión live action de "Aladdin" tendrá como protagonistas a Naomi Scott, Mena Massoud y a Will Smith como el genio y su estreno en nuestro país está programado para el 23 de mayo próximo.