Conforme a los criterios de Saber más

La cantante de reguetón Natti Natasha se encuentra en una de las etapas más especiales de su vida debido al reciente nacimiento de su hija Vida Isabelle, pero también pasa por un excelente momento en su carrera artística así lo demuestra el próximo lanzamiento de su álbum ‘Nattividad’, el cual incluye el tema ‘Ram pam pam’ que está rompiendo en todas las plataformas digitales de música a nivel mundial.

Debido a su exitosa carrera está nominada a los premios BillBoard 2021 en la categoría de ‘Artista del año femenina’, junto a grandes figuras como Kali Uchis, Karol G, Rosalía y Selena Gómez. Sobre su éxito, la pandemia de Covid-19 y su vida personal nos habla a continuación la cantante.

El álbum ‘Nattividad’ sale el próximo 24 de septiembre y el tema ‘Ram Pam Pam’, tu segunda colaboración con Becky G, cuenta con más de 340 millones de vistas en YouTube y se encuentra en los Global Charts de Spotify en más de 19 países, ¿esperabas este boom?

Primero yo soy pro colaboraciones, me encanta colaborar especialmente con las mujeres por ejemplo con Cazzu y Farina (con el tema ‘Las Nenas’) que fue la antesala para ‘Ram Pam Pam’, que fue empezar la historia de mujeres colaborando. En este caso, diré la verdad cuando hago las canciones, las hago porque me encantan y de verdad me gustan. Siempre me mantengo trabajando y de 50 o 40 canciones, por ejemplo, escogí las 16 del álbum. La realidad es que parte de la hermandad que tengo con Becky G, la química que tengo con ella, siento que el público también siente. Por eso, es importante para mí tener esa vibra con el artista que yo colabore, sea un artista nuevo o de años en la industria super exitoso. Aparte la canción la escogí porque sentía que tenía esa sazón, esa picardía, eso coqueto que podemos transmitir Becky y yo. Si yo la estoy disfrutando, estoy segurísima que allá afuera la gente la tiene que gozar también.

Mientras hacías este álbum estabas embarazada, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que te convertiste en madre?

Cambio completa. Soy más feliz, siempre estoy creativa, siempre estoy pensando (en trabajo), puedo tener a la bebé y siempre estoy haciendo mil cosas más. Tengo una pareja que me apoya muchísimo, tengo un equipo de trabajo eficiente y definitivamente siempre me apoyan en todas mis locuras. Ha cambiado en cuanto a aprender a tener más balance, más organización, pero he encontrado bastante tiempo en todo el día. Soy feliz, tengo una criatura que tengo que darle ejemplo de que puede hacer lo que quiere, siempre y cuando tenga disciplina y pasión por lo que ella hace, pero ha sido un buen cambio positivo.

¿Se puede ser madre y tener una figura sexual y sensual a la vez?

No tenemos que perder nuestra esencia, esa fue una pelea que tenía yo misma en el proceso del álbum ‘Nattividad’. Tenía todas mis canciones, todas mis maquetas bien perras, bien de empoderamiento, mucho perreo, bachata, variado y dije: ‘Hey, yo voy a ser madre, ¿la gente va a entender esto?’, pero respondí: ‘este no es un momento para pedir permiso, es un momento para ser feliz’. No voy a perder mi esencia de Natti Natasha. Tú puedes ser lo perra que quieras ser, puedes ser en todo tu esplendor fabulosa y todavía ser madre, porque tienes que ser feliz para que tu criatura sea feliz también, así que sí puede.

Natti Natasha cuenta los cambios que hizo en su vida ante la llegada de Vida Isabelle. (Foto: Instagram @nattinatasha).

En redes generalmente los que te siguen son los que te quieren, pero ¿qué hacer con los ‘haters’?

Ellos son parte de todo, son parte de tu día a día. Ellos también van a escuchar tu álbum, van a disfrutar las canciones porque en realidad le tiene que dar clic para ver tu foto, escuchar tu música y quizás esos ‘hater’ se vuelven fanáticos también porque ven tu esfuerzo, ven lo que estás haciendo en el camino y pueden apreciarlo. A los ‘haters’ también hay que amarlos.





"Este no es un momento para pedir permiso, es un momento para ser feliz". dijo Natti Natasha. (Foto: Gladys Vega/Getty Images)

¿Cómo te golpeó la pandemia en el ámbito personal y profesional?

Muy mal porque tuve un hermano que le dio el Covid-19 y le fue mal, gracias a Dios ya está bien, pero tuvo sus días en el hospital. Así que estuve y estoy muy consciente de lo peligroso que es esta enfermedad, pero la vida tiene que continuar, así que me traté de enfocar en lo positivo, en ese momento fue que decidí finalizar el álbum y tratar de seguir trabajando en el porque entendí que lo que quería la gente era música alegre. Entonces, dije si me está pasando a mí, estoy segura de que, lo que quiere la gente es bailar y desahogarse. Por eso hice todas estas canciones y aunque muchas son de despecho, siento que nosotras necesitamos simplemente cantar, bailar y después que pase este momento seguir para adelante, pero es importante sacarlo todo.

"Ellos son parte de todo, son parte de tu día a día... ellos también van a disfrutar las canciones. los ‘haters’ también hay que amarlos", reconoció Natti Natasha. (Foto: Greg Doherty/Getty Images)

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia es captada besando en el cuello a Nesty

La salsera, Yahaira Plasencia, fue ampayada por los programas de espectáculos ‘Amor y Fuego’ y “Magaly TV: La Firme” con el cantante Nesty. En las candentes imágenes se puede ver a la patrona pasándola muy bien junto al ex de Mayra Goñi. Sin embargo, estos videos fue minimizado por la cantante de "cobarde" diciendo que solo tienen una amistad super linda.