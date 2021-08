Durante siglos, fueron las cartas el único modo de comunicación, la manera exclusiva de conectar con otras personas distanciadas por pocos o miles de kilómetros y el principal medio para revelar y enterarse de todo tipo de sucesos: personales, formales, pero, sobre todo, eventos trascendentales. El género epistolar hizo en el pasado, las veces de teléfono, radio y televisión.

Para los historiadores, las cartas han sido una fuente inestimable de conocimiento, han servido para determinar hechos, reconstruir procesos y medir reacciones ante distintos acontecimientos y hallazgos. Fue con una carta que Cristóbal Colón le informaba a los Reyes Católicos, en 1493, que en las Indias no había hallado monstruos, ni noticia. “[…] Ellos no son más deformes que los otros, salvo que tienen costumbre de traer los cabellos largos como mujeres”. Con una misiva, también, escrita en marzo de 1963, el científico Francis Crick le explicaba a su hijo Michael cómo él y su equipo habían descubierto la estructura molecular del ADN. Y fue con una carta que hace tres años, el expresidente estadounidense, Donald Trump, puso en evidencia su escasa habilidad para negociar con el líder norcoreano, Kim Jong-un. “Tenía muchos deseos de estar allá con usted. Tristemente, basado en el tremendo enfado y la hostilidad abierta desplegada en su más reciente declaración, siento que es inapropiado, en este momento, tener esta reunión que ha sido planeada con antelación. […] El mundo, y en especial Corea del Norte, perdió una oportunidad de paz duradera”.

Por la capacidad de revelar detalles de sus redactores, ya fueran personajes ilustres o ciudadanos de a pie, el aporte historiográfico de las cartas en el campo de la política, la cultura, la religión y la sociedad ha sido valioso porque ha permitido ampliar la investigación histórica. Y es con este ánimo, y con motivo de conmemorar los 200 años de nuestra independencia y el aniversario de la Biblioteca Nacional del Perú, que el grupo teatral El club de Los Aquellos, liderado por Daniel Goya, ha diseñado el proyecto Cartas del Bicentenario, una intervención artística que busca unir a través de mensajes escritos a las generaciones de 1921, 2021 y 2121.

Elenco teatral de UPC Cultural representa escenas de peruanos en el centenario. (Foto Alessandro Currarino)

Cartas del Bicentenario consta de dos partes. La primera, a cargo de UPC Cultural, dedicada a la realización de escenas teatrales ambientadas en el centenario de la Independencia del Perú y en la que se hará una decodificación artística de documentos y cartas que contarán la manera de pensar de los peruanos de 1921 acerca de su primer siglo de independencia. ¿Qué pensaban? ¿Cómo miraban al Perú en ese tiempo?

Para el segundo segmento, se pedirá a los asistentes que escriban una carta de puño y letra contando cuál es su visión del país en el bicentenario. Estas misivas serán conservadas en una bóveda y resguardadas por la Biblioteca Nacional del Perú hasta que sean abiertas, en el 2121.

El Comercio, se sumó a esta iniciativa y convocó a algunos personajes vinculados a la cultura para que dejaran su testimonio del bicentenario. Aquí, fragmentos de algunos de los escritos dirigidos a los peruanos del futuro.

CARTAS

Leyla Abouyadeh, Susana Baca, Mikhail Page. Comunicadora y gestora cultural, artista, director teatral. Estos tres personajes del mundo del arte y la cultura, comparten un mensaje para los peruanos del 2121. (Fotos: Archivo)

Leyla Aboudayeh, comunicadora y gestora cultural

Querido Perú del 2121,

Soy una limeña hija de un migrante palestino y una peruana, tengo una hija de 13 años llamada Olivia.

En estos últimos seis años he sido muy afortunada de poder liderar junto a algunas personas el inicio del cambio en una comunidad que estuvo por décadas marcada por la violencia radicalizada en sicariato, extorsión, tráfico de drogas, robos como forma de vida. Día a día me dedico a generar experiencias socioculturales en el Primer Puerto del Perú, con lo que hemos ido recuperando muchos espacios públicos de gran valor patrimonial y su imagen en el imaginario colectivo. Todo aquí confluye en torno al arte, la historia, el turismo, la gastronomía, la música, la literatura, el teatro, nos acoge una maravillosa arquitectura y una bahía bella. Los placeres que se viven aquí se comparten todo el tiempo a través de fotografías o videos tomados con teléfonos móviles, medios de comunicación y la prensa. Nos visitan personas de distintas partes del Perú y el mundo. A nivel mundial nuestro trabajo ha logrado sobresalir al punto de encontrar a Monumental Callao entre las 30 calles más maravillosas del mundo según Time Out London, una revista inglesa.

Hay algo que me conmueve y me motiva inquietamente, son los niños que viven en la exclusión social debido a que provienen de familias violentas, el común denominador es que sus padres sean presidiarios y sus madres no tengan empleo, aquí se crece con el pandillaje como un gran recurso social. Espero que esto cambie pronto, debemos poner todos nuestros esfuerzos en dotarlos de herramientas, estimularlos cognitivamente, darles recursos socioemocionales en positivo, hacerlos andar con un ánimo distinto, proporcionarles la mejor educación para salir de este entorno tan difícil y excluyente. Para los que están a mi alcance he podido crear un Atelier de Literatura, un lugar donde Niños y niñas crean un vínculo con la literatura a través de las técnicas plásticas, el diálogo, la ética y reflexión ciudadana.

Todo emprendimiento de transformación social debe hacerse en comunidad, llena el corazón y profundiza la vida, es así que gran parte de mi felicidad recae en lo que hago día a día para vivir. Toman mucho tiempo cambiar y lograr el bienestar social. Es un trabajo que solo puede sembrarse día a día con cada acción enraizada en la bondad, la creatividad y la capacidad de imaginar y hacer un mundo mejor.

Actualmente el Perú atraviesa una crisis muy grande a nivel político, económico y social. Las comunidades han perdido mucho valor debido al estilo de vida apresurado entre la competencia laboral, el consumo y la magnitud con la que se recibe y consume información de forma virtual. El contacto humano y los vínculos han perdido valor. Sin la fuerza y el valor comunitario no se pueden generar los cambios que el Perú necesita para alcanzar el bienestar social, no hay verdaderos gestores públicos liderando al país.

Hace poco decidí formar parte de un nuevo partido político, esperamos hacer un buen trabajo, crear una cultura partidaria acorde con el Perú de hoy y ver si es posible que en 100 años la vida sea mucho mejor para ustedes.

Les deseo mucha fuerza. Un abrazo grande desde donde sea que mi espíritu esté.

Mikhail Page, director teatral

Apenas me dijeron que tenía que escribir una carta para que fuera leída dentro de 100 años, me dije: ¿qué dirá la crítica teatral sobre mi trabajo ‘post mortem’ más reciente? ¿Dónde se hará la puesta en escena de esta carta? Sí eres perspicaz ya habrás descubierto que pertenezco al infame e insignificante mundo de las artes escénicas. Apenas me tuve que sentar a escribir estas palabras, me resultó imposible hacerlo sin teñirlas de contexto. Perdonen. Estamos atravesando en estos momentos una pandemia mundial y estuve sin hacer teatro casi un par de años. Ahora estamos tratando de hacer que este olvidado arte resucite y es natural que quiera compartir mi más profunda pasión contigo. Creo que eso será lo que me preceda en el infinito. Espero que cuando leas esto tengas la misma pasión que tengo por el teatro por cualquier cosa en absoluto. Lo que tú desees. Es lo único que termina por dejar alguna huella en este efímero mundo. Camino por las calles agarrando la mano de mi novia y pienso mientras camino en que la amo. Estoy vivo, respirando el poco aire que atraviesa por una mascarilla, mientras también pienso en ti leyendo esto. Aún no he obtenido la fama mundial que me prometí a los treinta años, pero ¿quién sabe? Quizás estas leyendo el escueto diario de una celebridad. Dame tiempo. Ahora, mientras termino de coquetear con la idea de la posteridad, estoy seguro que el aliento de estas palabras llegará a su verdadero escenario.

Susana Baca, artista

Mis deseos...

Queridos compatriotas de 100 años después

Estas palabras las escribo pensando en que ustedes, que nos han heredado, espero, un Perú no conflictivo, como el que vivimos ahora, sino un Perú mejor. Mejor dicho, mayor, un Perú integrado, un Perú donde todos valgamos lo mismo frente a la ley, frente a nosotros mismos.

Les escribo siempre con esperanza, quisiera que cuando me lean todos hayan tenido la posibilidad de darse un abrazo en algún momento de su vida y haber sentido el amor como la fuerza y como la esperanza.

Les escribo como artista y me gustaría que mi música haya trascendido y siga sonando entre ustedes, pero si, aun así, no sucediera, me gustaría que la música, la música nuestra siga siendo también vuestra en ese vuestro tiempo. Les escribo pensando en que este país maravilloso con defectos de hoy, siga siendo el país maravilloso, pero con virtudes de mañana... que no tengamos miedo, que no tengamos más tolerancia frente a la injusticia y que no tengamos nunca más la indiferencia y la impunidad de la corrupción que nos ha hecho tanto daño.

Doscientos años y aun no nos hemos permitido crecer como ciudadanos iguales, sino como algunos de arriba y otros de abajo. Me gustaría que en los próximos cien años todos, todos, podamos sentarnos en la misma mesa y podamos con la misma bandera y con el mismo escudo de una patria unida sentirnos que somos eso, que somos un Perú que poco a poco hizo su propia civilización y su propia historia.

Un abrazo, un cariño, un todo lo que sea necesario para que seamos más.

Más información:

Este evento se presentará mañana, sábado 21, y se repetirá el 28 de agosto a las 3:30 p.m, presencial y virtualmente. Para asistir presencialmente, se debe registrar previamente en Joinnus porque el aforo es limitado. El lugar de la presentación es el Anfiteatro de la BNP, Av. De la Poesía 160, San Borja.

Para seguir la transmisión on line, se debe conectar al Facebook Live de UPC Cultural y de la BNP.

Conforme a los criterios de Saber más

Te puede interesar: