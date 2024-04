La industria televisiva peruana vivió una noche memorable en la reciente entrega de los Premios Luces 2023, donde Latina emergió triunfante.

El glamour y la emoción se dieron cita en el hotel Hilton de Miraflores el último martes 2 de abril. La ceremonia de los Premios Luces 2023 congregó a lo más selecto del medio, donde se reconoció el talento y la excelencia de los programas y figuras más destacadas de Latina Noticias.

“Hace años que vengo viendo como otros ganaban este premio y debo confesar que siempre soñé ganarlo. Era algo que hasta hace un año, inclusive me parecía bastante improbable. La última vez que vi la relación de las personas que habían ganado esto pensé esto solo se lo dan solo a gente muy famosa y que está haciendo algo muy relevante. La verdad que hasta ese momento no me había tocado hacer ni lo uno ni lo otro”, dijo José Peláez, ganador del Premio Luces a Mejor conducción por “El gran chef: famosos”.

”Gracias por este reconocimiento a mejor actor de televisión en el 2023″, dijo por su parte Juan Carlos Rey de Castro. “Gracias vida por un año maravilloso️. Admiro y aprendo todos los días de mis compañeros y amigos nominados. El premio lo recibí yo esta vez, pero energéticamente es de todos”, añadió

El equipo de El Gran Chef en la alfombra roja de los Premios Luces 2023. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ GEC)

Premios Luces 2023: todas las estatuillas que ganó Latina

Mejor programa de entretenimiento

El Gran Chef: Famosos”, con José Peláez (Latina)

Mejor ficción

“Papá en apuros” (Latina)

Mejor actriz

Luciana Blomberg por “Papá en apuros” (Latina)

Mejor actor

Juan Carlos Rey de Castro por “Papá en apuros” (Latina)

Mejor conducción

José Peláez por “El Gran Chef: Famosos” (Latina)

Mejor programa periodístico