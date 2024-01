La actriz Luciana Blomberg marcó su regreso a la actuación a finales de 2023 con su rol protagónico en la telenovela “Papá en Apuros”, donde da vida a ‘Julieta Olaya’. En una reciente entrevista, la actriz habló sobre su regreso a la televisión y confesó que nunca ha sentido el deseo de ser madre.

En conversación con el diario Trome, la actriz nacional aseguró que, a sus 31 años, no ha tenido el deseo de convertirse en madre, ya que considera que el mundo está “destruido social, política y económicamente”.

“Nunca he querido ser madre. A mis 31 años no tengo ese sentimiento de maternidad, no sé si surja más adelante. El mundo está destruido social, política y económicamente. Además, el planeta se está acabando con el calentamiento global”, señaló la actriz.

Eso sí, dejó en claro que, si bien el deseo de convertirse en madre no ha aparecido en su vida, no tiene problemas con su novio, quien tiene un hijo. “Adoro al pequeño”, aseguró.

Asimismo, la actriz nacional también aseguró que no ha pensado en casarse, pese a que pueda sentir presión por hacerlo. “Nunca lo he soñado, no hago las cosas porque se me pasa el tren”, refirió.

Como se sabe, la actriz es protagonista de la telenovela “Papá en apuros”, que se emite de lunes a viernes a través de la señal de Latina.

